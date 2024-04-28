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退輔會：救助花蓮地震受災榮民榮眷175人次

中央社／ 台北28日電

針對榮民服務照顧精進作為，退輔會指出，將加強訪視頻率，主動發掘遭逢意外傷害、罹患重病致生活陷入困境榮民、榮眷，發予急難救助金紓困，已對0403花蓮地震受災榮民、榮眷救助計175人次、新台幣153萬3000元。

立法院外交及國防委員會明天將邀請退輔會主委馮世寬報告「退輔會服務照顧及相關救補助精進作為」，並備質詢。書面報告紙本已提前送至立法委員國會辦公室。

報告提到，逾50%的第二類退除役官兵僅具高中職或專科學歷，離營後進入民間職場，大多只能從事勞力密集工作，退輔會為幫助他們提升學歷，增進就業競爭力，民國105年以前就學補助最高僅4萬元，107年起已將學雜費補助提升至最高8萬元；而就業考試進修補助，原規定每人最多申請4次，補助總金額1萬元，106年起，提高補助總金額為5萬元，113年預定補助700人次。

報告指出，現行針對亡故就養榮民家屬提供喪葬補助費4萬元，統計近3年平均每年2980人申領喪葬補助費，考量物價指數等因素，經初步評估如調增至5萬元，將對生活困苦亡故就養榮民家屬甚有助益，待完成政策評估並陳報行政院核定後辦理。

針對榮民就養，報告提到，配合今年3月8日公告退休軍公教月退俸調整，退輔會3月14日函報行政院爭取，行政院於4月2日同意調增就養給付4%，並溯自今年1月1日起實施，退輔會自5月起，正式核定發放每人每月就養給付由1萬4874元調整為1萬5471元。

對於拓展醫療服務據點，報告指出，行政院3月26日原則同意，將前台北勞務中心、松德停車場及宿舍用地交由台北榮總規劃籌建信義院區，以紓解石牌院區人潮，減少病人等候檢查檢驗時間，及時接受治療，提供榮民、榮眷及一般民眾更便捷之醫療服務。

報告亦提到，為配合分級醫療政策，設置社區據點，建構社區醫療機構合作網絡，台中榮總規劃於台中市榮服處舊址，設立豐原及東區醫療服務健康中心，以服務台中市豐原區和東區民眾。

報告表示，在退除給付方面，規劃新增視訊查驗系統，提供支領定期俸金人員旅居國外（不含赴中國大陸地區）「視訊查驗」措施。

榮民 行政院 退輔會

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