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借鑑烏克蘭 蕭美琴：台灣強化韌性阻侵略悲劇發生

中央社／ 台北27日電
蕭美琴昨天出席「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」座談致詞時表示，威權主義是國際社會所面臨的共同威脅，烏克蘭的成功對台灣至關重要，台灣正強化各方面韌性，盡一切努力防止同樣的侵略悲劇在台灣發生。圖／聯合報系資料照片
蕭美琴昨天出席「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」座談致詞時表示，威權主義是國際社會所面臨的共同威脅，烏克蘭的成功對台灣至關重要，台灣正強化各方面韌性，盡一切努力防止同樣的侵略悲劇在台灣發生。圖／聯合報系資料照片

副總統當選人蕭美琴昨天出席「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」座談致詞時表示，威權主義是國際社會所面臨的共同威脅，烏克蘭的成功對台灣至關重要，台灣正強化各方面韌性，盡一切努力防止同樣的侵略悲劇在台灣發生。

民進黨國際事務部昨天舉行「韌性之島系列座談：價值外交的全球對話」，首場座談主題為「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」，邀請烏克蘭國家預防貪腐局處長扎赫雷蓓爾絲卡（Agiya Zahrebelska）、烏克蘭自由民主聯盟副主席費多托娃（Yevheniia "Jane" Fedotova）、Right Room Foundation主席朱爾莉雅克（Uliana Dzurliak）以及烏克蘭自由之聲編輯馬卡洛維奇（Maria Makarovych）4位擔任講者。

蕭美琴致詞表示，非常榮幸能在這場座談見證台灣與烏克蘭人民之間的友誼，她也對台灣的非政府及非營利組織在支持多元的議題，以及拓展台灣在國際連結上的豐富成果表達肯定。

蕭美琴指出，威權主義是國際社會所面臨的共同威脅，台灣人民非常欽佩烏克蘭的精神，烏克蘭人民捍衛自己國家的自由及生活方式，以及所展現出的韌性與決心，令人動容。

蕭美琴強調，台灣正在強化各方面的韌性，盡一切努力防止同樣的侵略悲劇在台灣發生。而這場座談的舉辦，促成國際公民社會之間的對話和交流，就是一個很好的相互學習機會，同時建立民主國家之間的連結，以團結的力量強化對抗威權侵略者的國際韌性。

蕭美琴表示，團結一致的訊息對於當前的國際情勢相當重要，而烏克蘭的成功對台灣至關重要，台灣人民企盼看見烏克蘭成功，烏克蘭的堅韌鼓舞台灣人民；台灣盼成為良善的力量，為世界上同樣為自由和民主奮鬥的人們提供支持。

費多托娃提到，烏克蘭在近年，對中國的印象快速改變，現在70%的烏克蘭民眾認為，中國對烏克蘭的國家安全造成威脅。

民進黨國際部主任李問表示，台灣必須繼續和烏克蘭站在一起，持續支持人權和民主價值，期盼未來能繼續推廣並鼓勵更多草根性交流，讓雙方公民團體、青年組織、還有教育機構，有更多互動與對話。

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