金門軍職釣客遭扣留40天！陳玉珍透露最新進度 曝訪陸前準備金門說帖

新冠疫情後金門觀光產業失去陸客這個重要客源，立委陳玉珍多次推廣「陸客自由行金馬先行」迄未得到兩岸官方正面回應，這次陳玉珍隨國民黨團總召傅崐萁訪問大陸，她事先準備了一套包含旅遊在內的「金門說帖」，據其透露，根據與大陸官員的初步接觸，「應該會有很正面的回應」。而就金門軍職胡姓釣客3月18日漂流到大陸已被留置超過40天，能夠如何解套？陳玉珍則表示，其正在辦理停役程序。

陳玉珍27日中午在下榻的北京中國大飯店接受媒體訪問時，表示這趟來北京準備的金門說帖涵蓋三個部分，包含陸客觀光、漁權與金門合作社登陸設點。就2月14日金門漁船案以及3月18日釣客案，她透露，目前正在辦理「停役」程序，希望能夠解套。

她表示，「我們那位金門鄉親，現在應該已經在辦相關的停役的準備，他的身份很快就應該會變成不是現役軍人」，據其了解，如果不是現役軍人，「事情可能就會比較好處理，現役軍人當然就稍微複雜一點」。陳玉珍強調，來傳達相關資訊後，回去會跟家屬再來溝通，陸方已表態，如果家屬願意過來，可以先讓家屬過來看、不用擔心人。

目前這位軍職釣客的位置，陳玉珍透露目前仍在海警船的「船上」，未有入境。這等同是間接證實，自3月18日迄今已超過40天，人都在船上。她透露陸方給這位釣客吃好穿好安頓得很好，而自己在兩邊（兩岸）有稍微溝通的方式，不是有時候很多事情會比較複雜，希望溝通後能讓案情更簡單、人趕快回去。

3月18日凌晨2位釣客被大陸海警救起，大陸官媒央視新聞原先說18日上午會由廈門海上搜救中心在海上把兩人轉交給金門方面，但一直沒有下文，國台辦3月18日晚間又曾指出「福建方面將儘快安排人船返回金門」，不過直到3月22日才移交1人。國台辦發言人陳斌華3月22日指其「未如實說明身份，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實了解相關情況」，4月10日、4月24日國台辦發言人兩度於記者會上指出「相關情況仍在核實了解中」。

另外，對於金門旅遊事件，陳玉珍則指出，26日晚間跟相關單位討論結果，「應該會有很正面的回應」，但她強調，這邊若有很正面回應，「也期待我們台北那邊也是給出好的回應，兩岸畢竟要多多往來」。