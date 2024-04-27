花蓮震後訪陸 傅崐萁：希望大陸開放陸客到台灣

立法院國民黨團總召傅崐萁與16位立委訪問大陸之行，首站到達北京的想米汽車工廠與自動駕駛示範區，對於花蓮地震後訪陸，傅崐萁特別強調地震災後復甦當中，觀光客跟農產品對花蓮當地產業的重要性。他希望大陸能夠開放陸客到台灣，包括自由行、團客。

傅崐萁27日上午在北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心受訪時，作出上述表示。他指出，這種天災任何時間都可能會發生，我們必須做好準備，但是當救人救災之後，災後的重建、如何振興，這是第二部分非常重要的課題。

他強調，現在花蓮的地震，所有的安置工作都在進行當中，但是以觀光以及農業為主的花蓮最主要的產業，「現在我們退房就退到今年10月甚至年底」，有這麼多的產業還要繼續繳納員工薪資以及銀行貸款，「是不是會造成系統性的地方產業的破產，這是我們迫切需要解決的問題」。

傅崐萁表示，身為立法委員，不止要救災，更要讓災情不能擴大，有些地方的產業尤其花蓮一些農特產品沒有辦法銷出來，自地自銷又沒有客源的情況下，這是一個系統性的風暴。

在這個時間點來到大陸，他坦言兩個月前就已經陸續的在溝通，我們希望兩岸8年來的斷線能夠在這段時間，由國民黨這趟和平之旅進行破冰，希望大陸能夠開放陸客到台灣，包括自由行、團客。他強調，花蓮更是需要新的活水跟團客能夠來到花蓮，「所有的救災的工作是各司其職」。

對此行受到的質疑，傅崐萁表示得到很多的祝福，各種聲音我們也尊重，他強調「當所當為」，「民進黨的這些側翼應該好好的去問問賴清德，你所謂的共產黨民進黨必須要交流，如何交流？」，重申任何側翼在講我們都不會在意，柯文哲的說法今日媒體已經刊登，「我們就不予置評」。

而對民眾黨主席柯文哲指出這次的訪問不合常規，顯然是大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契，國民黨立委陳玉珍則指出，立委們是在開完院會，投完票以後已經散會了才來，等於是平常周五到周休二日「都是我們跑行程的時間」，時間事實上是非常妥當的，陳玉珍強調，如果兩岸是有默契是一件好事。

根據官媒中國台灣網發布的影片，傅崐萁一行26日晚間搭機抵達北京時是由大陸國台辦副主任潘賢掌接機，潘賢掌27日也全程陪同參訪。

預計27日下午傅崐萁等17位國民黨立委將在北京人民大會堂與中共高層會面，但究竟是誰出面與國民黨立委會見，目前仍未有大陸官方消息。

這次國民黨立委訪團，有媒體指出是「史上規模最大」，不過據陸委會官網「海峽兩岸關係紀要」，2001年1月國民黨立院黨團書記長何智輝率該黨30位立委及無黨籍立委蔡豪合組北京三通參訪團，與新黨4位立委團同日先後訪陸，並與時任大陸副總理錢其琛會見，討論兩岸三通。