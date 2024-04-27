快訊

地震不斷連房價也被震垮？網曝「新建案1優勢」還能再漲

蔡阿嘎打造藝閣車參加「北港迓媽祖」卻沒報名就出車 挨轟：壞榜樣

南韓N號房事件翻版！小學狼師誘拍近2千部未成年性影像 百人受害

藍提核電延役 柯文哲籲賴清德面對台灣缺電危機

中央社／ 台北27日電

國民黨立委主張核電廠延役，外界關注民眾黨態度。民眾黨主席柯文哲今天表示，請總統當選人賴清德誠實面對台灣缺電的危機，執政者應提出方案，當家的應該先講，怎麼是在野的替執政黨擔憂。

國民黨立委日前提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套。民眾黨今天舉行「台灣能源發展路徑與轉型論壇」，邀請學者專家探討能源議題。柯文哲出席致詞，並於會前接受媒體聯訪。

柯文哲回覆媒體相關提問時表示，請賴清德誠實面對台灣缺電的危機，執政者應提出方案，在野黨則是監督，且每一人都可能受到缺電影響，新政府上台前趕快檢討。

柯文哲強調，其實大家心裡都有數該如何解決，現在是看民進黨如何處理，當家的應該先講，怎麼是在野的替執政黨擔憂。

柯文哲致詞指出，外界很關心核三是否延役，但若早一點布局，不只核三，連核一、核二都應該總體規劃。

至於中南部綠能建設問題，柯文哲表示，過去半年他為了總統大選在各地穿梭，中南部的狀況是，若光電板鋪設下去，至少要用20年才能成本回收，導致土地有20年時間不能使用。

柯文哲表示，他深深感受意識形態傷害國家，因為2025非核家園政策，政府擔憂電力可能不足，就要求光電、風電快速成長，已到揠苗助長的程度，「於是88槍奇奇怪怪的東西就跑出來」，

他說，為什麼光電弊案這麼多，因為政府投資大量金額把價錢拉高，讓綠能變成暴利行業，於是黑道、政商勾結全部跑進來。

至於輸配電，柯文哲表示，前瞻計畫若真的要做基礎建設，應著重台灣的智慧電網，「才不會老是怪小動物造成缺電」。

柯文哲 核電 民眾黨 能源議題 賴清德

延伸閱讀

北市科爭議籲公開會議紀錄 柯文哲：不要每天弄來弄去

藍委團訪陸爭人進來貨出去 柯文哲：觀察大陸有無條件

柯文哲批政府不面對缺電將自食惡果 陳建仁反指抹黑造謠

談台灣能源轉型 柯文哲：光電政策仍有疑慮

相關新聞

不滿NCC委員提名？藍營喊「依政黨比例任命」入法 下周三排案審查

國家通訊傳播委員會（NCC）爭議不斷，在2024總統大選期間，國民黨批現任NCC委員綠油油，當時公開呼籲，NCC委員任命...

228死難人數統計爭議 民團公開挑戰政府轉型正義報告

二二八事件中的死難人數到底有多少？一直是關心二二八事件的重要議題之一。二二八事件紀念基金會在2021年出版的「二二八事件真相與轉型正義報告」宣稱官方檔案記載的最低死亡總數是8317人至1萬1824人，失蹤人數5人至15人，但民間二二八相關團體對此提出強烈質疑。

花蓮震後訪陸 傅崐萁：希望大陸開放陸客到台灣

立法院國民黨團總召傅崐萁與16位立委訪問大陸之行，首站到達北京的想米汽車工廠與自動駕駛示範區，對於花蓮地震後訪陸，傅崐萁...

傅崐萁率藍委訪陸 吳思瑤批自甘淪為統戰道具無代表性

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率領16名黨籍立委赴中國大陸參訪，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，傅崐萁訪中團欠缺主...

NCC委員提名爭議多 洪孟楷建議520後由新閣揆提名

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員提名爭議多，國民黨立院黨團主張NCC委員席次採政黨比例。國民黨立委洪孟楷今天表示，N...

郭國文諷傅崐萁：不只想做花蓮王 而是大陸內應代理人

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨率16名黨籍立委訪陸，當前正值立法院會期，且傅選區花蓮地震頻傳災情，此舉也引發非議。民進黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。