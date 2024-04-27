藍委團訪陸爭人進來貨出去 柯文哲：觀察大陸有無條件

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率16名藍委到大陸，民眾黨主席柯文哲今早表示，立法院還在大會期間，傅崐萁率團到大陸不合常規，顯然是大陸和國民黨間有種默契；要觀察中國如果讓步，是無條件讓步還是加條件讓步。

柯文哲說，其實今天是很詭異的日子，現在立法院還在大會期間，傅崐萁會特地率團到大陸去，坦白講，這個是不合常規，顯然是大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契。

柯文哲表示，他是局外人，不曉得大陸跟國民黨間的默契是什麼，但會觀察。美國跟大陸目前都在降溫，因為大陸失業太嚴重，經濟狀況不好，美國要總統大選，所以雙方在現階段主觀上沒有意願要拉高對抗局勢。

柯文哲認為，中國可能會做一些讓步，但是我們要觀察，中國是無條件讓步，還是會加一些條件讓步，因為很可能會開放陸生、陸客、農產品，「等大陸出招，我們再來看看怎麼應付。」

媒體問，外界指黃國昌一人綁架全黨會讓國會路線為難？柯文哲說，多元開放是台灣民眾黨的政治價值，每個人做好自己的工作，每個人都在進步，累積起來就是最大的進步。黃國昌如果戰鬥力很強，就讓他盡量的發揮，重要的是每個人做好自己的工作，合起來就是最大的戰鬥力量。