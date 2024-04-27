快訊

老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

台式應援進韓國！壯壯宣布加盟水原足球俱樂部 喜曝新隊服照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委團訪陸爭人進來貨出去 柯文哲：觀察大陸有無條件

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左二）及立委黃國昌（右二）上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲（左二）及立委黃國昌（右二）上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率16名藍委到大陸，民眾黨主席柯文哲今早表示，立法院還在大會期間，傅崐萁率團到大陸不合常規，顯然是大陸和國民黨間有種默契；要觀察中國如果讓步，是無條件讓步還是加條件讓步。

柯文哲說，其實今天是很詭異的日子，現在立法院還在大會期間，傅崐萁會特地率團到大陸去，坦白講，這個是不合常規，顯然是大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契。

柯文哲表示，他是局外人，不曉得大陸跟國民黨間的默契是什麼，但會觀察。美國跟大陸目前都在降溫，因為大陸失業太嚴重，經濟狀況不好，美國要總統大選，所以雙方在現階段主觀上沒有意願要拉高對抗局勢。

柯文哲認為，中國可能會做一些讓步，但是我們要觀察，中國是無條件讓步，還是會加一些條件讓步，因為很可能會開放陸生、陸客、農產品，「等大陸出招，我們再來看看怎麼應付。」

媒體問，外界指黃國昌一人綁架全黨會讓國會路線為難？柯文哲說，多元開放是台灣民眾黨的政治價值，每個人做好自己的工作，每個人都在進步，累積起來就是最大的進步。黃國昌如果戰鬥力很強，就讓他盡量的發揮，重要的是每個人做好自己的工作，合起來就是最大的戰鬥力量。

柯文哲今早出席能源論壇，媒體問到對核電延役的態度，柯文哲說，執政者要提出方案，在野者是監督而已，「現在是看民進黨要怎麼處理，當家的人要先講他要怎麼處理，怎麼會是在野要替他擔憂怎麼做」，請賴清德誠實面對台灣缺電危機。

民眾黨主席柯文哲（中）上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）上午出席台灣能源發展路徑與轉型論壇。記者曾原信／攝影

傅崐萁 國民黨 柯文哲 陸客

延伸閱讀

柯文哲批政府不面對缺電將自食惡果 陳建仁反指抹黑造謠

談台灣能源轉型 柯文哲：光電政策仍有疑慮

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今訪中 28日與台商台青座談

相關新聞

不滿NCC委員提名？藍營喊「依政黨比例任命」入法 下周三排案審查

國家通訊傳播委員會（NCC）爭議不斷，在2024總統大選期間，國民黨批現任NCC委員綠油油，當時公開呼籲，NCC委員任命...

健康台灣論壇最終場 林靜儀回應出任衛福部次長傳聞

落選立委入閣再一人，今天傳出衛福部政務次長將由前立委林靜儀出任。林靜儀今天出席健康台灣論壇前表示，健康論壇從高雄場論壇都...

民進黨高市黨部主委2人競選 陳其邁：不必像其他政黨用指派的

高雄市長陳其邁今天上午陪同行政院長陳建仁，視察台39線高鐵橋下道路延伸至仁武區的規劃及推動情形。陳其邁在會前聯訪時表示，...

傅崐萁率藍委訪陸 吳思瑤批自甘淪為統戰道具無代表性

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率領16名黨籍立委赴中國大陸參訪，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，傅崐萁訪中團欠缺主...

NCC委員提名爭議多 洪孟楷建議520後由新閣揆提名

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員提名爭議多，國民黨立院黨團主張NCC委員席次採政黨比例。國民黨立委洪孟楷今天表示，N...

郭國文諷傅崐萁：不只想做花蓮王 而是大陸內應代理人

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨率16名黨籍立委訪陸，當前正值立法院會期，且傅選區花蓮地震頻傳災情，此舉也引發非議。民進黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。