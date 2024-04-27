用這3字入人於罪 游淑慧諷柯被查北士科是「業力引爆」

台北市議會組成9人調查小組，將調查柯文哲任內北士科地上權案，台北市議員游淑慧昨指柯前市府把「價值100元的高級水蜜桃，當巴樂賣了」讓業者撿到便宜。游淑慧今再以臉書文諷柯文哲，以前柯的名言是「怪怪的」隨便用三個字就到處入人於罪，「今天被查只是業力大引爆」。

游淑慧指出，把高級水蜜桃當土巴樂賣，居心不良「底價太高，會標不出去嗎？」 事實證明多等1個月，就能多收61%權利金且賤價標出去有用嗎？事實證明，新光人壽在養地不作為，甚至還企圖再轉讓。

游淑慧表示，地上權權利金的底價設定，按中央及北市原本的規定，是不得低於市價三成。當年華固軟橋段49地號成交價格是824坪、13.6億，換算下來每坪市價189萬。

她說，按中央的規範，權利金底價應該設定至少每坪57萬，但柯文哲最後T18居然只設定約30萬底價（市價約15.8%）才讓最後新光僅以每坪約33萬就得標。每坪少收至少24萬，光是T18的4852坪土地，就少收11億6千萬。

50年、33萬／坪權利金的概念是什麼？等於一年只值6600元權利金。

游淑慧表示，當年她在市議會委員會質詢的原話就是「這比農地還不如吧」黃珊珊曾說，價錢高沒人要租，那就寧可不標啊；游也說，反正標了2年多後，現在還在種草。T17 T18到現在都沒動是事實，業者低價拿走，拿走後又不開發是事實，她質疑柯文哲「當年你急著降價是在急什麼？」