黃國昌、范雲院會口角 黃珊珊批民進黨沒禮貌

民進黨立法院黨團今在立法院會提出變更議程，企圖將綠營國會改革法案逕付二讀併案審查，遭國民黨團表決封殺，民進黨立委范雲、民眾黨立委黃國昌在表決過程起口角，衍生綠白口水戰。民眾黨團今下午舉行記者會，籲準總統賴清德慎思黨團幹部人選，不要當「造瑤累范」，否則執政之路會更難走。

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊表示，民眾黨團今早就知道這個議案，一致同意不投票表達立場；每個黨團要提出議案變更，事先派人到各黨團溝通協調是基本禮貌，但2月1日新國會開議至今，民進黨團從未派人溝通過任何議案，卻整天逼民眾黨立委一定要支持民進黨，「禮貌何在？」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，會後找民眾黨女立委溝通，幾位女立委才「恍然大悟」內容包括Me too條款，指女立委們被黃國昌蒙在鼓裡。黃珊珊表示，民眾黨四位女性立委都知道今天議案內容，黨團立場就是不隨藍綠起舞，因此決定不投票。

黃珊珊說，明明清楚向民進黨立委洪申翰、吳思瑤等表達應派人來溝通的意思，但民進黨卻轉頭持續放話，還說民眾黨女立委被黃國昌蒙騙，企圖分化民眾黨團。

民眾黨立委陳昭姿說，民進黨今天提的案子已經不是第一次，民眾黨團早就了解，目前已有性騷擾防治法、工作平等法等可以規範立委，范雲提案是疊床架屋、多此一舉。批評過去民進黨自家人觸法時，綠委怎麼沒有提案修法，直到現在才提出，根本是雙標，「大玩程序問題、搞政治攻防」。

民眾黨立委麥玉珍指民進黨立委挑撥，民眾黨有自己的主軸和想推的法案，立委的功能不是選擇題或選藍綠，呼籲民進黨不要把民眾黨當成自己投票輸的藉口。麥玉珍酸，民進黨若真的重視性別平等，應該回頭去問賴清德，為何新任內閣人事的女性比例如此低，賴清德才是真正不重視性別平等。

民眾黨立委林憶君呼籲，民進黨不要一再雙標、精神混亂，一下說民眾黨是無用的8席，一下卻又說是投票關鍵、暗助藍營，呼籲立委回歸問政和立法，不要再情緒勒索。

民眾黨團聲明，黨團決議都是經過8位立委共同決定，請有心人不必處心積慮搞分化；民進黨若有想推的議案，請先派人來溝通，不要只想以情勒的方式造謠抹黑。