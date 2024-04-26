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柯建銘批藍白聯手出賣國家 黃珊珊回嗆人格分裂

中央社／ 台北26日電
民進黨團今天提出國會改革相關法案，民眾黨團未參與投票，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，國民黨、民眾黨聯手沒收國會改革，就是沒收民主。民眾黨團也開記者會回應，呼籲民進黨團停止巨嬰行為，不要再扣帽子，立法委員黃珊珊（右二）強調，他們的立場就是不投票，不投票也是一種立場表達。聯合報記者葉信菉／攝影
民進黨團今天提出國會改革相關法案，民眾黨團未參與投票，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，國民黨、民眾黨聯手沒收國會改革，就是沒收民主。民眾黨團也開記者會回應，呼籲民進黨團停止巨嬰行為，不要再扣帽子，立法委員黃珊珊（右二）強調，他們的立場就是不投票，不投票也是一種立場表達。聯合報記者葉信菉／攝影

立法院表決大戰因民眾黨團未投票，再度衍生綠白論戰。民進黨團總召柯建銘批評，藍白黨團聯手出賣國家，是國家級危機。民眾黨團副總召黃珊珊回嗆，柯建銘每天罵在野黨立委，又要人家投票，真是人格分裂。

立法院會今天上午處理民進黨團變更議程提案，要求將民進黨團版的國會改革相關法案從委員會抽出逕付二讀，經表決後，遭到國民黨封殺，民眾黨團未參與表決投票。

表決過程中，民進黨立委范雲不滿國會性平改革法案遭阻撓，趨前詢問不參與投票的民眾黨團總召黃國昌，遭大聲咆哮「我有欠妳喔？」范雲會後表示，黃國昌欠全國關心國會性平改革的人一個交代。

另一方面，柯建銘也在記者會上表示，國會現已掌控在國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌手上，黃國昌是共犯結構、為虎作倀，兩人玩盡天下，志得意滿，兩人聯手出賣國家，贏得中國利益，這是國家級危機。

民眾黨團副總召黃珊珊下午偕民眾黨立委陳昭姿、麥玉珍、林憶君舉行「造『瑤』累『范』，破解綠巨嬰，假改革真造謠」記者會。

黃珊珊表示，不論是哪一個政黨提出議案，事先溝通爭取支持是基本禮貌，但從2月1日至今，民進黨團從未派人和民眾黨團溝通過任何議案，或打算爭取民眾黨團支持，現在卻要逼人選邊站，「這樣有禮貌嗎？」

黃珊珊說，針對今天投票，民眾黨團不想隨民進黨團的假動作起舞，這些程序問題應就事論事，不要搞突襲又扣帽子。

黃珊珊也說，表決結束後，她遇到民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰時就跟他們反映，有提案應該事先溝通，而不是提案後要民眾黨團照單全收。

黃珊珊也強調，柯建銘每天罵在野黨立委，又要人家投票，「我覺得他真的是人格分裂」，任何人都沒辦法接受；黃國昌是民眾黨團總召，所做得決定都是民眾黨8席立委共同決定，民進黨團不需要人身攻擊。

黃珊珊指出，執政黨的立法院黨團應該溝通橋梁，而不是製造對立，未來總統當選人賴清德就任總統、新內閣就位後，法案、預算都要爭取在野黨支持，若像現在這樣，未來要如何執政。

她呼籲，若賴清德希望未來4年順利執政，應慎重思考是否要繼續沿用現任的民進黨團幹部。

民眾黨 民進黨 黃珊珊

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