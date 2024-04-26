傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天下午率16位藍委到大陸，民眾黨主席柯文哲在網路節目中表示，中國可能會出牌，解禁陸生、陸客和農產品，甚至不設前提開放，屆時就換台灣壓力大，國安會應該也在討論如何因應。

柯文哲指出，中共對台政策是「硬的更硬，軟的更軟」，採和戰兩手策略。去年11月美國總統拜登跟大陸國家主席習近平在舊金山見面，就可嗅到雙方關係在降溫，中國內部狀況不好，失業率太高了，2023年全世界都通膨，只有中國因為失業不敢花錢所以通縮，表示美國的封鎖戰是有效的。

柯文哲認為，中國以前對台灣態度很硬，現在都放軟了，因為中國國內經濟很差，失業率太高，所以一旦不設限，壓力就在台灣了。傅崐萁等藍委出訪大陸，他不知道會見到誰，最差應該會見到國台辦主任宋濤，高一點會見到中國大陸政協主席王滬寧，但應該不太可能見到習近平，因為中國講究對等；但可觀察若中國開放陸客、陸生、解禁農產品，是不是有條件開放，若有條件反而好辦。

柯文哲分析，要是中國無條件開放陸客、陸生、農產品，台灣再抓著咽喉就會被自己噎死，現在中國不排除開放就包括旅遊，看起來是有備而來。民進黨也很希望可以解禁，但高舉了太多的意識形態，導致政策無法轉彎。

柯文哲指出，民進黨這麼大聲喊反滲透、講一大堆，現在如果中國突然出牌，梭哈說不設限，就換台灣壓力大了，他猜想國安會現在也在開會討論對岸會如何出牌。這可能就是傅崐萁說的「周六重頭戲」。

談到準總統賴清德團隊，柯文哲說，先讓他們做做看，不用一開始就看衰別人，但他點名準工程會主委陳金德「資料很黑」，接工程會主委「是賊頭的概念是不是？」

柯文哲也質疑準內政部長劉世芳，當年連高雄市長都不敢選，意有所指影射「她跟慶富案的案子？」呼籲劉世芳應向外界解釋清楚當年退選高雄市長的理由。

柯文哲說，民進黨很介意外界說缺電，還說是羞辱台電；核電當然很危險但比較便宜，半導體產業是台灣最大產業，但也是高耗電產業，現在說要企業轉型、轉換很困難，因此缺電危機會越來越嚴重。科學的說，應該是核電不要停，再讓再生能源慢慢上來，「但是真的要硬幹到底，把核電全部停掉，我就看他怎麼玩！」政治人物的意識形態會把國家害慘。