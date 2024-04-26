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日本自民黨青年局組團4月29日訪台 見蔡英文賴清德、弔唁李登輝

中央社／ 台北26日電

外交部今天表示，日本自民黨青年局將組團訪台，由該局局長鈴木貴子擔任團長，在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，也將前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部下午發布新聞稿表示，「日本自民黨青年局」將於4月29日至5月3日組團訪台，由該局局長鈴木貴子擔任團長，外交部對於該團來台交流，表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會立法院長韓國瑜、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台北市長蔣萬安及台南市長黃偉哲等，並與三三會青年部、救國團進行交流，也將前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部表示，團長鈴木貴子曾擔任外務副大臣及防衛大臣等要職，於今年3月就任青年局局長。自民黨青年局是日本對台交流的重要窗口，定期組團訪台，與台灣各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，包括現任首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三及自民黨副總裁麻生太郎等人。

外交部指出，台日交流頻繁互動密切，彼此互為重要夥伴。此次日本自民黨青年局組團訪台，彰顯台日間的堅實友誼，並將有助進一步深化台日在各領域的實質合作關係。

外交部 日本 青年

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