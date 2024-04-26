影／率國民黨立委赴陸 傅崐萁：進行和平破冰之旅

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天率16名黨籍立委一同赴陸，下午傅崐萁在桃園機場接受媒體聯訪時表示這次代表台灣新民意，國會最大黨進行和平破冰之旅，希望把8年中斷的兩岸關係恢復，台灣人民熱愛和平、自由、繁榮，更需要安定，台灣海峽更需要和平。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天率領16名黨籍立委一同赴陸，下午搭乘長榮航空BR716航班前往北京，同行的立委有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺。

傅崐萁一行人在下午2時30分抵達桃園機場，並接受媒體聯訪，傅崐萁表示這次代表台灣新民意，國會最大黨進行和平破冰之旅，希望把8年中斷的兩岸關係恢復，台灣人民熱愛和平、自由、繁榮，更需要安定，台灣海峽更需要和平。

傅崐萁指出這次美國國會通過援外授權法，953億元美金裡面，600多億元給烏克蘭，200億元給以色列，80億元給台灣，這代表什麼意思？俄烏戰爭已經罹難超過100萬人，以巴衝突罹難人數也將近10萬人，接著下來，不能讓我們的孩子在台灣海峽為了民進黨來流血。

傅崐萁說作為一個負責任的國民黨，國民黨團代表國民黨來到大陸訪問，就是希望此次兩岸破冰之旅能夠把過去所有的仇恨降低，讓兩岸能夠全面恢復交流，更希望兩岸的和平能夠重新的回春。

傅崐萁強調台灣百工百業都生活得非常艱困，因為台灣不是只有IT、科技產業，95%的就業人口都在製造業、觀光業、服務業以及基層勞工農漁業，現在兩岸不只觀光斷線，台灣的農漁產要銷到大陸也非常困難。

傅崐萁說「此行不只是代表台灣的新民意來推動和平波冰之旅，我們更希望把台灣的農產能夠行銷到大陸，更歡迎大陸的團客、自由行能夠再次走進台灣、認識台灣、了解台灣、愛上台灣，台灣最美麗的風景是人，我們願意跟大陸所有同胞來分享」。

傅崐萁指出兩岸必須好好坐下來談，賴清德已經表達希望兩岸能夠來溝通，甚至民進黨、共產黨能夠坐下來談，今天代表台灣最大黨的新民意走進大陸，正是希望兩岸能夠一切一切春暖花開，更希望民進黨能夠做一個負責任的政黨，能夠給國民黨此行最大的祝福，因為這代表台灣的生命力，希望兩岸一起來合作面對21世紀新的挑戰。

傅崐萁強調兩岸一家，都是同文、同種、同血脈的中華民族，一樣的文字、語言、祖先，這一趟是和平破冰祥和之旅，希望兩岸和平發展，這一團有17位立委，在各界關懷祝福或者不同聲音當中，依然奮勇向前，國民黨團是堅毅勇敢，只要是對人民好的事情，會堅持到底不怕所有網軍側翼。

傅崐萁最後不忘呼籲賴清德，趕快讓民進黨能夠推動兩岸和平之旅，我們都祝福，為台灣好我們都樂觀其成

被問到此次訪陸預計見到誰，將是什麼層級，傅崐萁並未說明，據了解傅崐萁一行將在27日上午將前往小米汽車工廠等地參訪，下午擬有一場會見活動，對象是誰目前不得而知，但日前傅崐萁曾預告重頭戲是周六，可能對象有一定層級。