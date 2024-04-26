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北士科T17、T18案 游淑慧諷「高級水蜜桃當芭樂賣」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。(本報系資料照)
國民黨北市議員游淑慧。(本報系資料照)

北市議會組成9人調查小組，將調查北士科地上權案，台北市議員游淑慧昨指北士科「賤租」且這不是新案，2021年她就質詢過，並點出柯文哲和柯市府的4個疑點。她今再質疑全案問題在底價，明明是價值100元的高級水蜜桃，

為什麼當年柯市府要設定一個低底價，把它當巴樂就賣了？讓業者撿到便宜。

游淑慧說，T17、T18兩地，若底價太高，會標不出去嗎？ 不會吧，事實證明多等1個月，就能多收61%權利金，別忘了，T16一個月後就標出去的權利金，價格是每坪60多萬「就只差1個月」

游淑慧質疑，價錢不好，寧可不標，誰叫柯市長賤價標市產呢？「如果為了標而標，那用送的不是更快」；地上權權利金的底價設定，按中央及北市原本的規定，是不得低於市價三成。因此以當年周邊土地的成交市價來看，權利金底價應該設定至少一坪55萬，但市府確只設定30萬底價，市價約16%。

游淑慧指出，最後新光僅以每坪約33萬得標，如果柯市府當年沒有把保底規範拿掉，光是T18，這塊最小的基地，就會相差約10億，每坪少收了20萬權利金。

北市 地上權 游淑慧

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