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陸若對傅崐萁出「這3張牌」 柯文哲：到時換台灣壓力大

中央社／ 台北26日電
民眾黨主席柯文哲。聯合報記者葉信菉／攝影
民眾黨主席柯文哲。聯合報記者葉信菉／攝影

國民黨團總召傅崐萁率團訪陸，預告「重頭戲是週六」。民眾黨主席柯文哲今天表示，中國可能出牌，解禁陸生陸客、農產品，甚至不設前提開放，屆時就換台灣壓力大，他猜國安會也在討論如何因應。

傅崐萁今天預計在立法院會告段落後，率若干國民黨立委出發前往中國大陸訪問，媒體追問此次訪問行程細節，傅崐萁三緘其口，不過他也預告「重頭戲是週六」。

柯文哲今天中午接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪。談及傅崐萁率團赴陸，柯文哲表示，他不曉得傅崐萁要見誰，也許最差的是國台辦主任宋濤，高一點會見到中國大陸政協主席王滬寧，至於見中共總書記習近平是不至於，因為中國非常強調對等。

柯文哲指出，中共對台戰術是「硬的更硬，軟的更軟」，並採兩手策略。民眾黨內有討論大陸明天如何出牌，是否可能開放陸生、陸客及農產品解禁，甚至是不設置前提的開放。

主持人黃光芹詢問，台灣這方是否應開放。柯文哲說，民進黨高舉太多意識形態，導致政策沒辦法轉彎，他猜民進黨很希望陸客來台解禁，但平常喊反滲透法喊這麼大聲，若中國突然梭哈不設限，就會換台灣壓力大，他猜國安會現在也在開會討論對岸如何出牌。

柯文哲表示，去年11月拜習會後，就可嗅到中美雙方降溫，畢竟現在中國內部狀況不好，不僅失業率高還有通縮；另一方面，美國也面臨國內總統大選，去年降溫後，今年4月拜習又電話熱線，中美關係在11月5日美國總統大選後才是新的開始。

談及賴內閣團隊人事，柯文哲先表示，「讓他們做做看」，不必一開始看衰別人，但他也點名內定工程會主委陳金德「資料很黑」，卻去管公共工程委員會，「賊頭（台語：盜匪頭子）的概念是不是？」

至於內定內政部長劉世芳，柯文哲也質疑，劉世芳當年連高雄市長都不敢選，並語帶保留說「她跟慶富案的案子？」認為劉世芳應向外界解釋當年為何退選高雄市長。

傅崐萁 兩岸關係 柯文哲 陸客 陸生

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