快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲曝民眾黨「第三代計畫」：2026選太差就可以收攤了

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天在網路節目「觀點芹爆戰」評新內閣人事，指新政府找宜蘭縣前代理縣長陳金德出任工程會主委是「找小偷當警察」；直言「若2026年選得很差，那就可以收攤了。」記者葉信菉／攝影
民眾黨主席柯文哲今天在網路節目「觀點芹爆戰」評新內閣人事，指新政府找宜蘭縣前代理縣長陳金德出任工程會主委是「找小偷當警察」；直言「若2026年選得很差，那就可以收攤了。」記者葉信菉／攝影

民眾黨主席柯文哲今天在網路節目「觀點芹爆戰」評新內閣人事，指新政府找宜蘭縣前代理縣長陳金德出任工程會主委是「找小偷當警察」。針對個人的政治生涯規畫，柯文哲直言，「若2026年選得很差，那就可以收攤了。」但也說民眾黨已啟動「第三代計畫」培育人才，透露要新北市議員陳世軒十年後選新北市長。

柯文哲認為，準總統賴清德的國安團隊沿用蔡英文政府的人，是為了讓美國安心，採取這個策略的用意，是因為換總統像換顆頭，線要接的起來要半年到一年，所以先延用蔡團隊的人，等自己的系統穩定了再開始慢慢換成自己的人。

2026年選舉影響2028年總統選戰，柯文哲曾說過四年後要再拚一次，後來改口視身體狀況而定，今天節目上坦言，若2026年選得很差就可以收攤了。柯文哲表示，2024年選舉民眾黨犯了一個錯，就是只想到有60%希望政黨輪替，但忘記有70%不想國民黨重返執政，目前把民眾黨當成一個公司經營，盼持續保有改變台灣政治文化的勇氣。

柯文哲認為，政黨是人才的競爭，要開始找人進行訓練，目前已啟動「第三代計畫」，他自己是民眾黨第一代，第二代是「雙黃一高」民眾黨立委黃珊珊和黃國昌、新竹市長高虹安，第三代還要培養接棒，至少他的責任要做到第三代的訓練，找到像新北市議員陳世軒、台北市議員黃瀞瑩這樣的人。

柯文哲並透露，已經要陳世軒寫十年計畫，規劃十年後參選新北市長。柯文哲說，麥寮補選明知會輸還是要去，因為台灣民眾黨是第三大黨，不能缺席，輸了就寫檢討報告、有錯就改。現在也將全台灣7千多個里，1萬4千多個投開票所得票率都做成google map圖做研究與討論，為2026年、2028年選舉備戰。

內閣 賴清德

延伸閱讀

影／自嘲年長者支持度低 柯文哲呼籲解決數位落差

游淑慧轟士北科地上權「賤租」 點名柯文哲4個疑點

賴清德籲「大陸要有自信」 白委酸不在台灣搞分裂才是自信

【重磅快評】從名表與老家 看到賴清德寬以待己的輕忽

相關新聞

傅崐萁訪陸團出發！16隨團立委名單曝光

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天率團訪問中國大陸。他在桃機開記者會說，希望恢復兩岸關係和交流、降低仇恨，行銷台灣農漁產和推...

影／率國民黨立委赴陸 傅崐萁：進行和平破冰之旅

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天率16名黨籍立委一同赴陸，下午傅崐萁在桃園機場接受媒體聯訪時表示這次代表台灣新民意，國會最...

陸若對傅崐萁出「這3張牌」 柯文哲：到時換台灣壓力大

國民黨團總召傅崐萁率團訪陸，預告「重頭戲是週六」。民眾黨主席柯文哲今天表示，中國可能出牌，解禁陸生、陸客、農產品，甚至不...

【重磅快評】有地震就要反核？陳建仁沒做好的功課

藍委提「核子反應器設施延役條例草案」，希望在安全條件下維持核電；閣揆陳建仁受訪表示，台灣位於地震帶，核電廠延役需再考慮。...

北士科T17、T18案 游淑慧質疑柯市府「高級水蜜桃當芭樂賣」

台北市議會組成9人調查小組，將調查北士科地上權案，台北市議員游淑慧昨指北士科「賤租」且這不是新案，2021年她就質詢過，...

柯文哲曝民眾黨「第三代計畫」：2026選太差就可以收攤了

民眾黨主席柯文哲今天在網路節目「觀點芹爆戰」評新內閣人事，指新政府找宜蘭縣前代理縣長陳金德出任工程會主委是「找小偷當警察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。