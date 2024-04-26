柯文哲曝民眾黨「第三代計畫」：2026選太差就可以收攤了

民眾黨主席柯文哲今天在網路節目「觀點芹爆戰」評新內閣人事，指新政府找宜蘭縣前代理縣長陳金德出任工程會主委是「找小偷當警察」。針對個人的政治生涯規畫，柯文哲直言，「若2026年選得很差，那就可以收攤了。」但也說民眾黨已啟動「第三代計畫」培育人才，透露要新北市議員陳世軒十年後選新北市長。

柯文哲認為，準總統賴清德的國安團隊沿用蔡英文政府的人，是為了讓美國安心，採取這個策略的用意，是因為換總統像換顆頭，線要接的起來要半年到一年，所以先延用蔡團隊的人，等自己的系統穩定了再開始慢慢換成自己的人。

2026年選舉影響2028年總統選戰，柯文哲曾說過四年後要再拚一次，後來改口視身體狀況而定，今天節目上坦言，若2026年選得很差就可以收攤了。柯文哲表示，2024年選舉民眾黨犯了一個錯，就是只想到有60%希望政黨輪替，但忘記有70%不想國民黨重返執政，目前把民眾黨當成一個公司經營，盼持續保有改變台灣政治文化的勇氣。

柯文哲認為，政黨是人才的競爭，要開始找人進行訓練，目前已啟動「第三代計畫」，他自己是民眾黨第一代，第二代是「雙黃一高」民眾黨立委黃珊珊和黃國昌、新竹市長高虹安，第三代還要培養接棒，至少他的責任要做到第三代的訓練，找到像新北市議員陳世軒、台北市議員黃瀞瑩這樣的人。

柯文哲並透露，已經要陳世軒寫十年計畫，規劃十年後參選新北市長。柯文哲說，麥寮補選明知會輸還是要去，因為台灣民眾黨是第三大黨，不能缺席，輸了就寫檢討報告、有錯就改。現在也將全台灣7千多個里，1萬4千多個投開票所得票率都做成google map圖做研究與討論，為2026年、2028年選舉備戰。