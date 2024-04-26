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員山補選勝選未必有鐘擺效應 2026宜蘭藍營仍不明朗

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
外界傳言縣長林姿妙女兒林羿伶將接任國民黨宜蘭黨部主委，但人事案尚未發布，黨內認為要等新任主委確定，才較能展開2026布局。本報資料照
外界傳言縣長林姿妙女兒林羿伶將接任國民黨宜蘭黨部主委，但人事案尚未發布，黨內認為要等新任主委確定，才較能展開2026布局。本報資料照

宜蘭員山鄉縣議員補選，藍營支持的黃雯如勝選，但攸關2026縣長選舉的黨部新任主委仍未定案，整體局勢並不明朗。地方人士表示，藍營在宜蘭長期弱勢，1個鄉鎮的議員補選勝利不會扭轉這種狀況，縣長級別的選舉大家都很謹慎，可能要等新主委確定，才會有下一步動作。

員山鄉縣議員共2席，1994年以來綠營從未缺席，今年初原本擔任議員的陳俊宇當選宜蘭立委，空出的1席需要補選，4名候選人都是無黨籍參選，但藍營支持鄉長張宜樺的妻子黃雯如，綠營力挺前鄉代藍萬義，最後黃以200餘票勝出，成為員山鄉第一位女性議員，也打破綠營30年不缺席的紀錄。

儘管藍營在年初大選的頹勢後逆勢奪下員山，目前黨內對2026的局勢仍充滿不確定。藍營地方人士表示，議員補選是地方層級的小選舉，且這次投票率只有3成多，本來就很有機會，因此最後勝選也談不上「士氣大振」，只能算是稍稍從陰霾中走出來。

地方人士坦言，無論誰打算投入縣長選舉，都必須考慮勝算，而藍營在宜蘭長期劣勢，今年初大選再次證明這點，也讓原本有意的人選們更加謹慎；縣長林姿妙2次勝選是因為她個人的親和力，要找到接班人並非易事，目前黨內還沒有人表態要出戰2026。

「別說縣長，主委都還沒敲定」，國民黨宜蘭縣黨部前任主委張建榮卸任後，目前還是由林明昌擔任代理主委，外界傳言林姿妙的女兒林羿伶將接任主委，但都要5月了黨中央人事命令還沒公佈，地方人士無奈表示，或許要等黨部主委確定，才能進一步規畫2026選舉。

藍營支持的黃雯如贏得員山鄉縣議員補選，地方人士坦言對2026縣長選舉影響不大，宜蘭長期綠大於藍，藍營參戰前都要深思熟慮，目前局勢還不明朗。記者林佳彣／攝影
藍營支持的黃雯如贏得員山鄉縣議員補選，地方人士坦言對2026縣長選舉影響不大，宜蘭長期綠大於藍，藍營參戰前都要深思熟慮，目前局勢還不明朗。記者林佳彣／攝影

國民黨 宜蘭

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