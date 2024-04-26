藍委提金馬禁限制水域與對岸協商 梁文傑：不太適當

國民黨立委陳永康擬提「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案」，明訂金馬水域司法行政事項由海委會和陸委會與中國大陸協議訂之。陸委會副主委梁文傑指出，拿實質管轄範圍和對岸協商，希望對方承認，不太適當。

陳永康今天上午在立法院舉辦「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案」及「國家安全戰略法草案」立法公聽會，邀請梁文傑、海委會海域安全處長黃宣凱等官員、學者與會。

陳永康表示，「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案」，修法內容包含台灣地區限制或禁止水域之公告，由現行國防部改為海洋委員會，以及金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引地區周邊水域之司法行政事項與大陸地區之協議，由陸委會會同海委會，委託海基會代表中華民國政府，與海協會協商簽署協議。

梁文傑表示，國防部1992年公告金馬地區禁限制水域，行政院1999年公告領海範圍，包含台灣、澎湖等，但沒有包含金門、馬祖，直到行政院2009年修正領海範圍，當時有人也質疑沒有畫入金馬地區，但當時行政院指出，因為兩岸關係的特殊性，但無損於是中華民國實質有效控制區域，內政部的數次函釋也將金馬地區禁限制水域當實質領海看待。

梁文傑表示，金馬地區禁限制水域已公告30多年，現在要將已實質管轄範圍拿去和對岸協商，讓對方承認這樣一個範圍，站在政府角度立場來說，不太恰當。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正發言指出，金廈水域不完全是法律問題，陳永康此次提案修法有兩點，首先是希望針對禁限制水域本身法律效力，透過修法更為明確，其次是改由海委會以執法機關的立場執行公告，在國際觀感上會更緩和，有正面意義。

針對「國家安全戰略法草案」，陳永康指出，是為了建立國家安全戰略，以作為政府規劃國家安全政策時明確權責、分配預算、評估績效及持續修正的依據。

台灣安全研究中心主任劉復國發言表示，此項草案立即挑戰的是憲政結構，如何讓總統和行政院長的權責能夠相互連結、相輔相成，因為傳統權責劃分，總統是主管國防、外交、兩岸等國家安全範圍。