綠批黃國昌助傅崐萁阻國會Me Too條款 白委拒投因被蒙在鼓裡

國民黨團今於立法院會中以人數優勢，封殺民進黨團兩項國會改革法案，綠黨團今大動作舉行記者會，痛斥藍白黨團總召聯手沒收國會協商權，相比民進黨團未對藍委所提的國會改革法案提出異議，國民黨團卻反手封殺，可見台灣國會嚴重香港化，失去民主。

黨團幹事長吳思瑤透露，國民黨團書記長林思銘才稱相關法案要按照慣例交付協商，總召傅崐萁卻要求所有成員按下反對，民眾黨立委也在黨團總召黃國昌指令下不投票，卻不清楚法案實質內容，要是藍白總召再不收斂蠻橫行徑，內部分歧意見很快會浮上檯面。

藍綠國會改革再過招，民進黨團上午在立法院會處理討論事項時發動變更議程，要將強化立法院秘密會議規範，及要求立委自律、反性騷等條文逕付二讀，卻遭國民黨團反對，民眾黨團則坐壁上觀，最終藍營以53比51的票數，擋下民進黨團提案。

民進黨團隨即舉行「沒收民主、國會已死」記者會，黨團總召柯建銘批評，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨總召黃國昌竟聯手沒收國會改革，從委員會一路封殺，院會時也不讓逕付二讀交付協商，真是完美的「沒收程序」，曾幾何時台灣走到這一天？30年來立法院從來沒發生這種事。

柯建銘續指，民進黨團稍早才同意讓國民黨團國會改革法案逕付二讀，國民黨團卻又反手封殺民進黨團提案，顯然精心設計，還選在傅崐萁訪陸這天，「難道這就是他的伴手禮？」，中共對台灣民主的扼殺已經展開序幕，沒有最黑暗只有更黑暗，沒有最離譜只有更離譜，顯然台灣國會已掌握在傅崐萁和「傅隨組織」黃國昌手上。

黨團書記長莊瑞雄補充，林思銘曾說，這些是相同的國會改革提案，就照慣例從委員會抽出逕付二讀，交付朝野協商就好，因此民進黨團今天都未反對藍委羅智強所提的兩項國會改革法案，但傅崐萁黨鞭一揮，國民黨立委全部噤聲，表決前他還特別問林「今天都不討論嗎？」林則說真的沒意見，但手比向傅崐萁。

吳思瑤接著透露，她事後詢問民眾黨女性立委黃珊珊、麥玉珍、林億君及陳昭姿為何不支持反性騷法案，4人才恍然大悟草案內容涉及Metoo條款，顯然被黃國昌蒙在鼓裡、片面接受指揮，她痛批，藍白總召的蠻橫行徑，只會讓國會出現更多失序離譜的情況，再不收斂，內部分歧意見很快會浮上檯面。

身兼司法及法制委員會召委的綠委鍾佳濱細數，國民黨團多次在委員會強制散會、反對民進黨團提案的事蹟，台灣國會已經嚴重香港化，失去民主，這就是傅崐萁所做的事，因為在其指揮下，只有國民黨團提案能出委員會、在院會被討論。