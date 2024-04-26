藍封殺綠提案 傅崐萁開完會後訪陸

立法院國民黨團總召傅崐萁今天將率多名藍委訪問中國大陸，傅崐萁強調上午一定會到議場開完會後才走，會議中封殺民進黨團變更議程等的提案，民眾黨立委雖有出席卻未投票，傅崐萁全場不時與黨籍立委溝通，結束會議後開心露出笑容。

傅崐萁今天接受廣播訪問預告訪陸重頭戲在周六，周日就會回來，希望能化解台灣兵凶戰危，卻被罵成不開會。