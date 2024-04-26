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藍封殺綠提案 傅崐萁開完會後訪陸

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，成功封殺民進黨的提案後傅露出笑容。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，成功封殺民進黨的提案後傅露出笑容。記者潘俊宏／攝影

立法院國民黨團總召傅崐萁今天將率多名藍委訪問中國大陸，傅崐萁強調上午一定會到議場開完會後才走，會議中封殺民進黨團變更議程等的提案，民眾黨立委雖有出席卻未投票，傅崐萁全場不時與黨籍立委溝通，結束會議後開心露出笑容。

傅崐萁今天接受廣播訪問預告訪陸重頭戲在周六，周日就會回來，希望能化解台灣兵凶戰危，卻被罵成不開會。

民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等人在表決前一度趨前與傅崐萁協商，希望能爭取讓民進黨國會改革版本逕付二讀送進院會，無奈藍白聯手封殺綠的提案，民進黨立委范雲一度為了民眾黨沒有支持民進黨所提立委自律、反性騷等條文逕付二讀的提案找上民眾黨立委黃國昌，質問「為何要幫國民黨」，黃國昌聽聞高分貝反嗆「妳跑到我旁邊來吼什麼、混淆視聽」、「藍綠要玩程序自己去玩」。

國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，成功封殺民進黨的提案。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，成功封殺民進黨的提案。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁（右一）在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，民進黨團總召柯建銘（左二）、幹事長吳思瑤（左三）一度想爭取傅崐萁的支持，卻碰軟釘子。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁（右一）在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，民進黨團總召柯建銘（左二）、幹事長吳思瑤（左三）一度想爭取傅崐萁的支持，卻碰軟釘子。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁（右二）在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，民進黨團總召柯建銘（左三）、幹事長吳思瑤（左二）一度想爭取傅崐萁的支持，卻碰軟釘子。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團今天甲級動員，總召傅崐萁（右二）在立法院議場全程與黨籍立委交換意見及投票表決，民進黨團總召柯建銘（左三）、幹事長吳思瑤（左二）一度想爭取傅崐萁的支持，卻碰軟釘子。記者潘俊宏／攝影

傅崐萁 立法院

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