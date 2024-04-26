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朱立倫見美智庫CSIS訪團 交流兩岸國防區域情勢意見

中央社／ 台北26日電

國民黨主席朱立倫昨天會見美智庫CSIS訪團，就兩岸關係、國防安全及區域情勢交換意見。朱立倫指出，國民黨一向堅持「親美、友日、和陸」路線，期待與更多價值理念相近、志同道合的國際友人站在一起。

國民黨今天發出新聞稿表示，朱立倫昨天下午在國民黨立委陳永康、葛如鈞陪同下，於中央黨部會見華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategicand International Studies, CSIS）訪團。本次訪團由CSIS亞洲事務資深副會長兼韓國講座車維德 （VictorCha）率領。

朱立倫表示，感謝CSIS長年來對台灣的支持，更十分珍惜國民黨與CSIS之間的情誼。國民黨一向堅持「親美、友日、和陸」中道理性路線，未來也期待與更多價值理念相近、志同道合的國際友人站在一起，一同為台灣安全、兩岸和平及區域穩定打拚。

朱立倫說，民進黨錯誤的兩岸政策致使海峽局勢升溫，區域情勢緊張，絕非周邊國家及價值相近友邦所樂見。國民黨一再呼籲民進黨政府，兩岸必須恢復溝通對話，「維持現狀」是台灣的主流民意，新政府必須重視。國民黨會繼續堅持「國防」（Defense）與「對話」（Dialouge）並進的2D戰略，支持國防自主能力，並透過對話降低兩岸敵意螺旋。

朱立倫強調，民進黨錯誤的能源政策將導致台灣陷入危機，不僅近日來頻頻發生的停電、跳電，讓民眾苦不堪言；國民黨也同樣關心高科技產業、工業用電是否充足以及整體社會韌性，這都是台灣在民進黨政府錯誤的「2025非核家園」政策方向下所無法承受的危機。

國民黨 朱立倫

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