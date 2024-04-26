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立院成立促壯會 韓國瑜：我60歲找工作「找的還不錯」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委吳春城發起的「立法院壯世代政策及產業發展促進會」今天正式成立，民眾黨主席柯文哲（圖）也出席力挺，他表示當今要解決數位落差的問題，其實台灣的數位落差並不是城鄉，而是年齡的問題。記者葉信菉／攝影
民眾黨立委吳春城發起的「立法院壯世代政策及產業發展促進會」今天正式成立，民眾黨主席柯文哲（圖）也出席力挺，他表示當今要解決數位落差的問題，其實台灣的數位落差並不是城鄉，而是年齡的問題。記者葉信菉／攝影

民眾黨立委吳春城發起「立法院壯世代政策及產業發展促進會」，今天舉行成立大會。民眾黨主席柯文哲、立法院院長韓國瑜等人都出席。韓國瑜致詞時幽默自嘲，「我60歲以後還在找工作，而且好像找得工作好像還不錯。」引發台下一陣笑聲。

韓國瑜認為，55歲以上者以後不該再稱銀髮族了，應稱壯世代；他鼓勵60歲以上者走出去，笑說自己60歲以後還在找工作，而且好像找的還不錯。台灣壯世代佔了3分之1的人口，但其財富佔了3分之2，數字非常驚人，值得重視。

吳春城呼籲，政府各部門擬定政策時都能摒除1970年代的舊思，以「壯世代」新思維制訂出真正符合當前人口結構現狀，切中需求以及前瞻性的政策。柯文哲認為，台灣數位落差不是城鄉問題而是年齡問題，自嘲他在年長者的支持度很低，最主要的理由就是長輩不會使用網路，要把這問題解決，盡所有的力量讓台灣的長者都會使用3C產品。

民眾黨立委吳春城發起「立法院壯世代政策及產業發展促進會」，今天舉行成立大會，立法院長韓國瑜致詞時幽默自嘲，「我60歲以後還在找工作，而且好像找得工作好像還不錯。」圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城發起「立法院壯世代政策及產業發展促進會」，今天舉行成立大會，立法院長韓國瑜致詞時幽默自嘲，「我60歲以後還在找工作，而且好像找得工作好像還不錯。」圖／聯合報系資料照片

柯文哲 韓國瑜

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