立院成立促壯會 韓國瑜：我60歲找工作「找的還不錯」

民眾黨立委吳春城發起「立法院壯世代政策及產業發展促進會」，今天舉行成立大會。民眾黨主席柯文哲、立法院院長韓國瑜等人都出席。韓國瑜致詞時幽默自嘲，「我60歲以後還在找工作，而且好像找得工作好像還不錯。」引發台下一陣笑聲。

韓國瑜認為，55歲以上者以後不該再稱銀髮族了，應稱壯世代；他鼓勵60歲以上者走出去，笑說自己60歲以後還在找工作，而且好像找的還不錯。台灣壯世代佔了3分之1的人口，但其財富佔了3分之2，數字非常驚人，值得重視。