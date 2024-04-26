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傅崐萁率團訪中 梁文傑：立委要對選民負責

中央社／ 台北26日電

國民黨立法院黨團總召傅崐萁規劃今天率團訪問中國大陸。陸委會副主委梁文傑表示，立委都是人民選出，都要對選區選民負責；至於是否需要通報，他指出，立法院長久以來都沒有提報涉及國防外交機密人員赴陸，希望能制度性解決。

國民黨立委陳永康今天上午在立法院舉辦「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案」及「國家安全戰略法草案」立法公聽會，邀請梁文傑、海委會海域安全處長黃宣凱等官員與會。

梁文傑在進入會議室時被媒體詢問有關傅崐萁率團訪中，卻仍有團員表示不知道確切行程，以及是否需要通報等事。

梁文傑表示，每一位立委都是人民選出來，都要對選區選民負責，關於是否要通報的問題，實際上是立法院長久以來，都沒有將涉及國防、外交機密的人員，提報赴陸管制，這不是個別立委的問題，而是立法院長久以來的問題，希望能做制度性解決。

陸軍馬祖防衛指揮部昨天表示，在高登島附近離岸無人島礁發現1名身分待查的漁民，後續由海洋委員會海巡署處理。梁文傑對此表示，目前沒有評論。

日前總統當選人賴清德向中國喊話，要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話，媒體詢問梁文傑，兩岸是否可能展開對話。他回應，由準陸委會主委邱垂正回答。

傅崐萁 梁文傑 立法院

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