藍推核電廠延役條例 陳建仁：台灣位於地震帶要好好考慮

國民黨立委日前提出「核子反應器設施延役條例草案」，希望在安全條件下維持核電；行政院長陳建仁今天赴宜蘭視察交通建設，受訪時被問及對此事看法，表示台灣位於地震帶上，最近更是能感受到地震災害，核能延役需要再好好考慮，就算真的要延役，也要重新評估安全和核廢料問題。

陳建仁說，台灣位於環太平洋地震帶上，地震災害大家最近都相當能感受，因此對於核能的發展，需要更深入討論；蔡英文總統上任以來，能源政策一直朝著減煤、增氣、展綠、非核方向發展，這幾年增設燃氣機組、減少燃煤機組，再生能源更是大步向前，發電量已超過核能發電輛。

陳建仁強調，就算要延役核電廠，也需要2到3年重新評估，已經運作40年的核電廠是否安全，以及更重要的，如何處理核廢料；目前經濟部和台電公司，還是按核電廠除役的計畫來走。他尊重立法委員行使職權，但希望在這個問題上更理性的討論。

媒體也詢問，綠委批評國民黨立院總召傅崐萁故意用重建條例卡住中央資源，反而無法發給災民，陳建仁表示，盡速重建是中央與地方的共識，已經盡量跨部會整合，編列超過200億元預算來協助重建，會繼續向災民說明，政府已經推出很好的復原方案，現在就會開始，不會再拖延時間。