民進黨高雄黨部主委改選登記 新潮流議員棄選表態支持陳慧文

民進黨高雄市黨部主委改選今天是登記最後一天，原本有意出馬角逐的新潮流議員簡煥宗，今天上午在臉書以「勇於承擔、勇敢放下」為題，發文表示「我不會參選這次民進黨高雄市黨部主委」，並表態支持陳慧文。目前僅湧言會黃文益，及以個人身分參選的六連霸議員陳慧文登記參選民進黨高雄市黨部主委。

簡煥宗說，今年的黨部改選，最重要的是即將面對2026這一局。國民黨早已整合好了，柯志恩也已經就戰鬥位置，接下國民黨高雄市黨部主委，更是2026國民黨高雄市長候選人。

簡煥宗表示，大家是否還記得2018年那場慘烈的市長初選，黨內各派系紛紛投入高雄市長初選。市長的初選受到外界高度關注，整個初選過程讓人印象深刻，尤其劉世芳選擇退出市長初選，盡可能減少派系間的競爭惡鬥。但很可惜，2018年高雄市民做了另外的選擇。我們市長選舉輸了，而且議會也沒有過半。

簡煥宗說，2022年的高雄市議員初選，他也對當時高雄市黨部主委趙天麟，公開輔選自己的子弟兵提出質疑，並且有不少交鋒對話。相信黨內各位同志先進仍然記憶猶新。接著，在2024年的立委選舉，距離投票剩下70天，在高雄市的第六選區發生了退選事件。他在事件發生24小時內宣布，他不參與2024這次的立委選舉，並表示我會全力輔選黨內所徵召的候選人。

簡煥宗強調，這並不是他個人不願投入選戰，而是他知道在這個時候爭奪卡位，對高雄立委的選情，絕對沒有一絲好處。其實最重要的也是讓陳其邁市長有更多的空間，去協調黃文益跟郭建盟參選立委的可能性。因此在宣布是由黃捷來跨區參選時，我也全力以赴輔選黃捷。

說到這個，讓他想到兩週前向陳其邁市長報告我要參選主委，市長提醒我競爭不要太激烈，畢竟主委這個位置，要擔任協調派系的角色，才能順利推動選務以及協助市政發展。

在他思考投入黨部主委選舉的這些日子裡，這幾天是人生中最天人交戰的時刻，也是從政以來壓力最大的時候。「如果我們黨內在主委改選時短兵相接，這樣的競爭從主委選舉延伸到市長初選，我不諱言可能2018年的歷史會再度重演」。面對2026，每個人都有責任。要記取在2018年的教訓，因此必須更團結，才能讓高雄持續邁進。

簡煥宗表示，勇於承擔不容易，但勇敢放下更不簡單，「我決定了，我不會參選這次民進黨高雄市黨部主委」，對於黨部主委跟陳其邁市長的想法一樣，期待是超越派系扮演溝通平台，可以促進黨內團結的人。所以他支持不是派系提名的主委參選人陳慧文，也期待這次的主委選舉過程順利和諧平安，「我們一起加油！」