【重磅快評】猛砸錢不等於大力支持花東重建

0403是921隔了25年後最強的地震，主震加上餘震，大家還沒回過神來，23日又發生數百起顯著有感的0403餘震，重創花東，支離破碎，柔腸寸斷。「給花東一條安全回家的路」這呼喊立刻在國人腦海浮起，短短幾天，國民黨立委傅崑萁提出的環島高鐵、花東快、國六延伸至花蓮等三項特別預算條例立法案順利闖關進入二讀，也引起有爛增預算的違憲爭議。

為什麼時隔25年出現0403這一堪比921的強震？氣象署的官方說法是「應力調整」，但這地震學的用詞，民眾不太能理解，尤其氣象單位多方強調「不會有更強的地震出現」更讓人莫名所以；0403再有餘震也不會更強，這能理解，事實是隔天即有規模六、與0403無關的獨立地震出現，氣象單位在暗示什麼？

對照權威的漢聲小百科陳述台灣島形成：四百萬年前菲律賓呂宋島弧狹長的火山島以每年七公分向西移動，兩百萬年前火山島碰觸歐亞大陸板塊前緣台灣島，接觸點在花東海岸山脈、縱谷，兩地塊不停的推擠、碰撞，因而花東有較多地震，事實是小地塊沒有停止往西移動，0403地震後還觀測到台灣島往西北位移，較顯著的區域正是花東。

花東一直被視為是台灣的邊陲，怎麼與台灣主地塊接合？一直有不同的說法，靠著未經仔細評估可行性、經費高達兩兆元的交通建設花東就能地塊接上了？這想法合理嗎？三項工程客觀環境推得動嗎？花東應該放棄邊陲角色，不再有慢活空間？這是台北政客的想法，花東人同意嗎？

0403震後花蓮的慘狀確實讓非花東地區民眾很想幫花東重建，捐款是最簡單方式，短短幾天，中央衛福部的賑災專戶累積可觀的震災捐款，花蓮縣府另有較少但也可觀的善款，各界的善款都指向直接補助災區，很少有恆久復原的建設性想法；因此，賑災基金會對罹難者每人發一千萬善款，即便知道這遠超出意外事件的標準；鄭文燦主持的震災專案籌款會議，找來各單位挪支公務預算、統籌分配款、第二預備金…，超出公務預算部分，則以民間賑災募款所得來支應；為花東災區籌重建基金是好事，但前提是用對地方，例如紅單災損發給重建金每件一千五百萬，爭議性高，當然也有濫用資源疑義。

前面舉經費達兩兆元的交通三特別預算立法，特別強調應審慎做可行性評估，當用則用，否則浪費砸錢，這些資源都來之不易。

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