羅智強：願出20萬買「賴皮寮」

副總統賴清德被質疑持有兩支勞力士名表卻未申報，賴也自承大選期間備受爭議的萬里老家價值十七萬。國民黨立委羅智強、台北市議員楊植斗昨赴監察院遞件檢舉。羅智強表示，監察院既然要查新北市長侯友宜，為以昭公信，應該也啟動調查賴清德的財產申報不實問題。

羅智強說，賴清德對外稱兩支勞力士表「一支價值十萬元、一支不見了」，想藉此規避財產申報不實的問題，但縱使是表姊贈與祝賀當選國大代表，遺失的表若價值超過廿萬，依法也應申報。賴從一九九六年首次擔任國大代表以來就有廿七次申報紀錄，監察院應該立即調查。

對於賴清德指名下的萬里老家僅值十七萬元。立委王鴻薇說，十七萬是新北市課徵房屋稅的評定房屋現值，根本不代表市價。賴清德混淆視聽，故意低報價值，為的是轉移賴皮寮因是違建而不能公益信託的真正原因 。

羅智強說，廿萬元是針對珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，不動產只要有所有權狀、稅籍土地跟建物就要申報。

羅智強表示，賴清德說該棟房產只值十七萬元，完全是把民眾當笨蛋，光是該棟建築的建築成本就可能超過十七萬元；若真是如此，他願意出價廿萬元和賴清德購買「賴皮寮」。