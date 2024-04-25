游淑慧轟士北科地上權「賤租」 點名柯文哲4個疑點

台北市議會組成9人調查小組，將調查北士科地上權案，台北市議員游淑慧今表示，北士科賤租案，這不是新案，2021年她就質詢過，並點出柯文哲和柯市府的4個疑點。

游淑慧說，疑點一，地上權標租權利金底價設定，過去有保底規範，為什麼柯文哲107年指示刪除？

疑點二，T16、T17、T18公告地價、公告現值年年上升，土地越來越值錢，為什麼市府權利金設定反而越來越便宜？

疑點三，為什麼新光人壽的地上權案不需要投資計畫書，只需要通過兩階段評審？而一個月後的金仁寶地上權案，同屬一塊基地，金仁寶卻變成三階段評審，要繳交投資計畫書？

疑點四，新光人壽與金仁寶兩個地上權案只差一個月，但為什麼最後權利金卻差百分之61。

游淑慧還說，什麼叫保底機制？就是地上權的權利金底價設定，不低於市價三成。這個規定從中央到地方，許多縣市都一致標準。郝龍斌市長時代是三家估價和保底機制。但柯文哲107年準備連任前突然指示，把保底機制刪除。

她說，因為沒有保底機制，當時T17、T18的權利金底價設定大概只有市價20%不到，才導致讓新光人壽可以用這麼低權利金標到。

游淑慧表示，她當年算過差額，如果有保底機制，當時權利金底價，應該訂每坪50萬到60萬左右，一萬多坪的土地，市府因此少了至少約20億的權利金收入，2021年正是不動產行情看漲時候，這樣逆市場操作，耐人尋味。