立委質詢賴浩敏請辭時間 司法院證實秘書長吳三龍「說錯了」

司法院秘書長吳三龍昨在立法院司法與法制委員會接受質詢，提及前司法院長賴浩敏因任期至2016年10月31日屆滿，蔡英文總統才於同年10月27日准辭；司法院今澄清，賴浩敏當年7月11日因個人生涯規劃提出書面辭呈，蔡英文當日核准，證實吳三龍確實「說錯了」，因備詢時手邊無完整資料，講法才有落差。

立委黃國昌昨質詢指出，如今520將至，新任總統、副總統即將上任，司法院正、副院長是否要循憲政慣例請辭；吳三龍指出，他不便答覆，且就他認知沒有相關憲政慣例。

立委鍾佳濱也提問，2016年時任司法院長賴浩敏、副院長蘇永欽向蔡英文請辭，是基於什麼原因；吳三龍指出，賴浩敏不是在蔡英文上任即請辭，而是在2016年7月11日請辭，蔡英文未馬上處理，賴浩敏可能因任期在同年10月31日屆滿，而蔡英文同年10月27日才准辭。

司法院今發新聞稿澄清，實際上賴浩敏是在2016年7月11日聲明因個人生涯規劃提出書面辭呈，總統當日核定照准，之後同年10月27日發出免職令，且特任許宗力為大法官並為司法院長，是因吳三龍備詢時手邊無完整資料，才會造成事實經過有落差。