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地方謠傳台南市長入閣？黃偉哲親上火線回應 陳亭妃也幫腔

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期地方盛傳台南市長黃偉哲不會做滿任期，引發議論，黃偉哲今下午受訪強調，做完任期是與選民的約定，地方的謠言就讓地方去傳。記者萬于甄／攝影
近期地方盛傳台南市長黃偉哲不會做滿任期，引發議論，黃偉哲今下午受訪強調，做完任期是與選民的約定，地方的謠言就讓地方去傳。記者萬于甄／攝影

近期地方謠傳台南市長黃偉哲不會做滿任期，為此民進黨立委陳亭妃昨中執會後也特地向準總統賴清德詢問，並在臉書說明向市民交代澄清；對此，台南市長黃偉哲今也強調，做完任期是與選民的約定，地方的謠言就讓地方去傳。

陳亭妃昨在臉書寫到，「最近可能因為有些支持者過急了，故意放出一些誤導訊息，但是無形當中是陷520即將上任的賴政府於不義。」也提及「一直有人在台南放一種聲音說，黃偉哲市長不會做滿任期，會由中央派代理市長，專心為某人的初選助攻，這樣剛好讓藍營有話題可以做文章。」

陳亭妃在中執會會後，特地向主席賴清德詢問此事，而「賴總統說絕對不可能，現在的縣市首長都會做到任期結束」，因此，她昨也在臉書寫下幫忙澄清。不過，市長黃偉哲是否能做滿任期，也讓外界議論紛紛。

黃偉哲今下午受訪時先引用六祖壇經「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃？」強調做完任期是政治人物與選民的約定，也是準總統總統賴清德話語的本意。黃偉哲也說，做完任期是正常，而目前為止沒有接獲這樣的訊息，至於地方上的謠言就讓地方去傳。

內閣 台南 賴清德 陳亭妃 黃偉哲

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