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民進黨不再獨大 NCC應與在野溝通

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團25日召開記者會，呼籲新政府任命NCC委員需與在野黨溝通，不能只任命友綠人士。（國民黨立院黨團）
國民黨立院黨團25日召開記者會，呼籲新政府任命NCC委員需與在野黨溝通，不能只任命友綠人士。（國民黨立院黨團）

「國會已非民進黨獨大，賴清德任命NCC委員會須與在野黨溝通，不能再全部任命親綠人士！」國民黨立委羅智強25日表示，目前外傳劉柏立、翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯等親綠人士將被提名為新NCC委員，他們過去都嚴重偏袒執政黨，外界恐無法接受。藍黨團呼籲，賴政府提名NCC委員不能全都是綠友友。

曾擔任過NCC委員的藍委翁曉玲說，NCC設定為獨立機關，目的在於能夠排除外部及上級機關壓力，秉持專業、客觀的中立性，執行廣電和電信的監理業務。但在民進黨執政下早已走樣，陳耀祥主委的爭議不斷，如關中天、護航鏡電視、上架華視52台、包庇三立入主中嘉，以及提出「數位中介法」等，令人不能無疑。

NCC爭議案件多

羅智強指出，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4位委員將於7月底任期屆滿，根據媒體批露，外傳新任委員的提名名單，包括劉柏立、翁柏宗、陳炳宏、媒改學者羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。雖然強調提名人選都是新聞媒體領域的專家學者，但過去紀錄卻一面倒偏向執政黨。

羅智強質疑，羅慧雯曾提出「新聞自由能吃嗎？」的誇張言論，其他提名人選可以接受嗎？而現任主委陳耀祥任內護航鏡電視、將中天關台的行為，以及翁柏宗都有參與其中，若繼續擔任主委，外界恐無法接受。

人事任命不應獨斷

副書記長張嘉郡表示，NCC是仿美國FCC所設立的獨立機關，但近幾年的NCC委員，幾乎是一面倒偏向執政的民進黨，貫徹民進黨意志，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。尤其在數位發展部成立之後，兩部會業務疊床架屋，應該重新檢討NCC的定位。

「新提名NCC委員必須先跟在野黨溝通，確保獨立性！」葉元之認為，如果NCC失去獨立性，也就失去存在的目的，他主張乾脆廢掉NCC，並將電信業務回歸交通部，打詐業務交給數發部。若不廢掉NCC，他也將提案限縮NCC管制媒體權力，不得再以換照手段管控媒體，「媒體違法已有許多法令可管，」他說。

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