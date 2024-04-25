新國會台日交流聯誼會 韓國瑜盼衝破百名立委參加

跨黨派立委組成第11屆立法院「台日交流聯誼會」今天舉行成立大會，推舉立法院長韓國瑜擔任會長，並聘請前立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃為榮譽會長。韓國瑜說，立法院非常重視對日交流，希望這屆「台日交流聯誼會」會員儘量衝破100名。

立法院為加強與日本國會交流，促進台灣與日本間實質關係，自第9屆結合立法院「台日交流聯誼會」及立法院「台灣與日本國會議員友好協會」過去數十年來的努力成果，合併為立法院「台日交流聯誼會」。

第11屆「台日交流聯誼會」今天舉行成立大會，推舉韓國瑜為會長，國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委黃珊珊為副會長，目前有70餘名立委參加聯誼會，韓國瑜呼籲朝野立委踴躍加入「台日交流聯誼會」，希望衝破100名立委參加。

包括韓國瑜、王金平、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，以及立法院副院長江啟臣和多名立委，今天出席這屆「台日交流聯誼會」成立大會。

王金平致詞時指出，台日交流頻繁，尤其日本國會最大團體「日華議員懇談會」多年來居間幫助促進台日關係，做出很大的貢獻，而且歷任日本駐台代表都是「知台」、「挺台」，對台灣了解既深也非常友善，他期待台日雙方國會持續密切往來，進一步提升台日情誼與關係。

韓國瑜致詞時表示，台日關係是心對心的交往，雙方國會議員交流都是真情流露，立法院非常重視對日交流，他相信參加「台日交流聯誼會」的人數會越來越多，儘量衝破100名。

另外，對於4月3日花蓮地震，韓國瑜表示，感謝日本各界慷慨解囊幫助。他說，多年來，面對天災發生，台日都是互相幫助；展望未來，台日交流也要持續推動。

代表外交部出席「台日交流聯誼會」成立大會的外交部次長田中光說，外交部持續推動深化台日關係，也會接受立委的指教和建議，共同努力讓台日交流更上層樓。

片山和之受邀致詞時表示，多名立委參加這屆「台日交流聯誼會」，並由立法院長擔任會長，代表立法院和台灣民意重視台日關係，令人感動，希望有更多立委加入「台日交流聯誼會」。他說，日本與台灣之間關係密切，期待雙方關係綻放耀眼的光芒。