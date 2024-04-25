解決華視不公不民困境 立委提5訴求籲文化部買回民股

去年公視法通過修法，文化部長史哲曾表示公視法要分兩階段修法，而華視資產活化等相關修法，希望在第二階段實現。何欣純等立委今於立院教委會提案，要求文化部督促公視於兩個月，就資產活化等華視五大問題提出說明。此一提案要求，文化部應將華視民股買回、落實附負擔捐贈，等華視完成公共化經營定位後，再依據發展需求規劃資產活化事宜。

立院教委會今邀請文化部次長王時思就「跨族群、跨平台、跨語言兒少服務計畫—公視第3台轉型兒少頻道」進行專題報告，並備質詢。何欣純質詢時指出，公視法第一階段修法三讀快滿一年，第二階段有甚麼進度？華視「不公不民」的困境持續已久，如何突破困境?

王時思表示，華視現在雖然定位為商業電視台，但因為公視持股占八成，在公共性和民間商業經營的意義上，華視還是必須取得一個平衡。至於公視為何無法將華視的民股買回，是因為法律上並無相關規定可以強制民股賣出，陷入難以議價讓政府買回持股的困境。但因為公視持股達八成、握有主導權，可透過委製或補助等資源挹注，改善華視的製作內容、提升收視和營運狀態，這是文化部現在可以採取的狀態。

最後何欣純等立委提案，要求文化部督促公視於兩個月內就華視資產活化議題提出說明。提案指出，放眼國際，日本NHK年經費1976億、英國BBC 1835億、韓國KBS 329億，我國公視所獲捐贈經費雖已由9億提升至23億，相較之下仍顯拮据。我國公廣集團，有許多障礙須一一突破，其中，華視定位就是目前最大且顯眼的一個。

華視資產如何活化？附負擔捐贈以及民股買回如何落實？鑒於此些問題存在已久，無法限制民股釋出，而公視已為最大股東，立委要求文化部應督促公視於兩個月內就以下訴求提出說明：