解決華視不公不民困境 立委提5訴求籲文化部買回民股
去年公視法通過修法，文化部長史哲曾表示公視法要分兩階段修法，而華視資產活化等相關修法，希望在第二階段實現。何欣純等立委今於立院教委會提案，要求文化部督促公視於兩個月，就資產活化等華視五大問題提出說明。此一提案要求，文化部應將華視民股買回、落實附負擔捐贈，等華視完成公共化經營定位後，再依據發展需求規劃資產活化事宜。
立院教委會今邀請文化部次長王時思就「跨族群、跨平台、跨語言兒少服務計畫—公視第3台轉型兒少頻道」進行專題報告，並備質詢。何欣純質詢時指出，公視法第一階段修法三讀快滿一年，第二階段有甚麼進度？華視「不公不民」的困境持續已久，如何突破困境?
王時思表示，華視現在雖然定位為商業電視台，但因為公視持股占八成，在公共性和民間商業經營的意義上，華視還是必須取得一個平衡。至於公視為何無法將華視的民股買回，是因為法律上並無相關規定可以強制民股賣出，陷入難以議價讓政府買回持股的困境。但因為公視持股達八成、握有主導權，可透過委製或補助等資源挹注，改善華視的製作內容、提升收視和營運狀態，這是文化部現在可以採取的狀態。
最後何欣純等立委提案，要求文化部督促公視於兩個月內就華視資產活化議題提出說明。提案指出，放眼國際，日本NHK年經費1976億、英國BBC 1835億、韓國KBS 329億，我國公視所獲捐贈經費雖已由9億提升至23億，相較之下仍顯拮据。我國公廣集團，有許多障礙須一一突破，其中，華視定位就是目前最大且顯眼的一個。
華視資產如何活化？附負擔捐贈以及民股買回如何落實？鑒於此些問題存在已久，無法限制民股釋出，而公視已為最大股東，立委要求文化部應督促公視於兩個月內就以下訴求提出說明：
一、民股買回、落實附負擔捐贈，完成公共化經營定位後，再依據發展需求，規劃資產活化事宜。
二、華視資產應優先應用於本業經營，提升節目自製比例。
三、資產活化政策規畫應開放員工參與，並保障員工工作權。
四、資產活化應注重公廣集團形象，朝公益教育規劃發展。
五、不動產只租不賣、租賃對象以影視傳播產業為原則、不得因資產活化目的，增加現金借貸、活化作為不得變更華視本業經營現址。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言