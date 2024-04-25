拜登簽署援台法案 總統府回應了

總統府發言人林聿禪25日表示，「2024年國安緊急補充撥款法案」已於美國參眾兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法，總統府誠摯感謝拜登總統及美國國會跨黨派議員，持續以具體行動展現對提升台美安全合作及維持印太區域和平穩定的支持及重視。

美國總統拜登於美東時間4月24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」 （The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024），完成立法程序，其中包括提供含台灣在內的印太區域國家之各項安全倡議，為軍援台灣及強化美國在印太區域維持和平穩定挹注關鍵財政資源。

林聿禪指出，本法是繼美國今年3月立法通過「2024會計年度綜合撥款法」等具體安全倡議支持後，再額外注入包括提供台灣在內等印太區域國家20億美元「外國軍事融資」經費，以及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

林聿禪表示，今年是《台灣關係法》立法45週年，台灣有能力及意願與美國及國際社會攜手合作，壯大民主陣營，共同面對威權主義的擴張。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續強化國防自主，提升自我防衛能力，與理念相近國家一同守護民主自由價值，捍衛台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

此外，行政院發言人林子倫25日在行政院會後記者會回應，感謝美國國會再次以具體立法行動落實美國對台的安全承諾，提升台美安全合作，相關法案再次顯見美方對於維持印太區域和平安全的重視，以及對台灣的安全承諾已是美國民主、共和兩黨明確共識。

林子倫說，台灣作為印太區域和國際社會中負責任的成員，將持續與美國在內的理念相近國家與全球民主陣營一同守護民主自由，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平穩定及繁榮發展。