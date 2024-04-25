快訊

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

宏達電股東會紀念品出爐！「雙面抗UV機能帽」不限股數都能領、15.5萬股東受惠

剴剴案發生 綠委疑收出養制度暨評鑑制度出問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶、邱志偉等今共同舉行記者會，針對剴剴案，質疑兒福聯盟在事件發生後的檢討報告，沒有兒虐的專業判斷，剴剴案發生後的收出養討論會議，未告知衛福部有剴剴案的發生，疑惑評鑑機制是否出了問題。圖／林月琴辦公室
民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶、邱志偉等今共同舉行記者會，針對剴剴案，質疑兒福聯盟在事件發生後的檢討報告，沒有兒虐的專業判斷，剴剴案發生後的收出養討論會議，未告知衛福部有剴剴案的發生，疑惑評鑑機制是否出了問題。圖／林月琴辦公室

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶、邱志偉等今共同舉行記者會，針對剴剴案，質疑兒福聯盟在事件發生後的檢討報告，沒有兒虐的專業判斷，剴剴案發生後的收出養討論會議，未告知衛福部有剴剴案的發生，疑惑評鑑機制是否出了問題。

林月琴表示，據教育部及衛福部提供資料，民國98年教育部逕自同意兒盟透過修改內部章程後，可作收出養服務。教育部非收出養服務的主管機關，卻同意文教基金會做收出養服務，若要修改章程做外交國防服務也可以嗎？當時收出養主管機關內政部沒有責任？據民國101年修訂的「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，8個收出養媒合單位至今仍只有兒盟是文教事業，當初修法目的是否針對特定團體而修，是否有人從中擔任門神，文教事業主管機關是教育部，收出養業務主管機關卻是衛福部，當初修法是誰動了手腳？

郭昱晴表示，教育部對財團法人的管理形同虛設，剴剴案後，教育部依舊是無所作為。3月22日教育部會同衛生福利部專案檢查提出的四大缺失，包括內部控制機制、董事利益迴避、監察人未能發揮內部監督、人事制度問題等，皆不符「財團法人法」與「全國性教育財團法人會計處理及財務報告編製準則」規範，教育部每年查核淪為走馬看花。

吳沛憶表示，雖然兒盟的業務包括兒童教育，但實際上大量工作是在社會福利領域，包括收出養、親子館、保母訓練等等。主管機關與兒盟業務有落差，只會讓兒盟陷入更多爭議。因兒盟應遵守財團法人法的精神，將主管機關改隸為衛福部，讓社福業務的監管回歸社政。

邱志偉認為，兒福聯盟已經出現多次問題，恐有系統性危機，若連剴剴案這樣的事情都會發生，難以讓人相信收出養的嚴謹規範，兒福聯盟能夠確實執行。台灣生育率下降，收出養制度重要，目前只有他針對少子化對策提出專法，政府至今都沒有相對應的法案來面對這項國安議題。兒福聯盟作為「文教」基金會，竟在從事出養服務，是否有和成立目的相符？

邱志偉說，兒盟過去已有多項不良紀錄，內控還沒獲得解決之前，主管機關應當先轉移目前媒合服務程序中的兒童給其他單位，待專業問題獲解決、管理系統導正後才能視情況評估是否讓其執行收出養的業務。

林月琴補充，前述提到民國101年修法的收出養管理辦法，文教事業須評鑑甲等或80分以上才能承辦收出養業務，取得資料發現，當年兒盟是以民國100年評鑑為佐證，但查不出當時評鑑標準、評鑑委員名單，是否有評鑑收出養服務品質？她質疑教育部根本不懂收出養，到底如何做評鑑？

收出養

延伸閱讀

乳癌篩檢下調至40歲 衛福部：待爭取預算

吳沛憶萬華服務處開幕 林昶佐與民眾笑約：送小孩上學後就來跟大家聊天

興達港淤積嚴重！邱志偉爭取疏濬經費到位 今年中施工

影／兒盟再傳資源分配不均 立委呼籲衛福部徹查

相關新聞

【重磅快評】兩岸執政黨對話？不認炎黃子孫只是妄想

即將挑起執政擔子的賴清德在民進黨中執會上罕見表態，首次向對岸喊話，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，希望兩岸重視珍惜...

傅崐萁堅持率團訪陸 綠委批：中國統戰協力者

國民黨立法院黨團總召傅崐萁預計明起率黨籍立委赴中國大陸交流。民進黨立委李坤城、沈伯洋今天質疑，國民黨在台灣遭處災變以及中...

刪爭議條款拚520送立院 政院今通過再生醫療雙法

台灣再生醫學里程碑！行政院會今通過爭議多時的「再生醫療雙法」，順利在5月20日前送立院審議。草案明定，醫療機構執行再生醫...

加速危老建物更新 應定耐震補強專法

403強震震垮建築，危老建物更新須加速了！民進黨立委蘇巧慧等人25日召開記者會指出，台灣30年以上的老宅高達52.6%，但因為擔憂房價、法規又太過複雜等因素，導致屋主不願意進行耐震補強。民進黨立委吳沛憶認為，中央應制定耐震補強專法，讓地方政府有所依循，並設法提高民眾意願。

不期待NCC回復中天 羅智強：推動修法限撤照權力

國家通訊傳播委員會（NCC）傳有新人事，國民黨立委羅智強今表示，不必期待NCC回復中天，他與國民黨立委葉元之推動修法，限...

五一勞動節全體放假？侯友宜：期待賴政府上任回應民意

下周三是五一勞動節，到底要不要統一放假？新北市長侯友宜今受訪表示，勞工朋友非常多，五月一號要不要放假，都有不一樣的聲音，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。