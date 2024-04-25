剴剴案發生 綠委疑收出養制度暨評鑑制度出問題

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶、邱志偉等今共同舉行記者會，針對剴剴案，質疑兒福聯盟在事件發生後的檢討報告，沒有兒虐的專業判斷，剴剴案發生後的收出養討論會議，未告知衛福部有剴剴案的發生，疑惑評鑑機制是否出了問題。

林月琴表示，據教育部及衛福部提供資料，民國98年教育部逕自同意兒盟透過修改內部章程後，可作收出養服務。教育部非收出養服務的主管機關，卻同意文教基金會做收出養服務，若要修改章程做外交國防服務也可以嗎？當時收出養主管機關內政部沒有責任？據民國101年修訂的「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，8個收出養媒合單位至今仍只有兒盟是文教事業，當初修法目的是否針對特定團體而修，是否有人從中擔任門神，文教事業主管機關是教育部，收出養業務主管機關卻是衛福部，當初修法是誰動了手腳？

郭昱晴表示，教育部對財團法人的管理形同虛設，剴剴案後，教育部依舊是無所作為。3月22日教育部會同衛生福利部專案檢查提出的四大缺失，包括內部控制機制、董事利益迴避、監察人未能發揮內部監督、人事制度問題等，皆不符「財團法人法」與「全國性教育財團法人會計處理及財務報告編製準則」規範，教育部每年查核淪為走馬看花。

吳沛憶表示，雖然兒盟的業務包括兒童教育，但實際上大量工作是在社會福利領域，包括收出養、親子館、保母訓練等等。主管機關與兒盟業務有落差，只會讓兒盟陷入更多爭議。因兒盟應遵守財團法人法的精神，將主管機關改隸為衛福部，讓社福業務的監管回歸社政。

邱志偉認為，兒福聯盟已經出現多次問題，恐有系統性危機，若連剴剴案這樣的事情都會發生，難以讓人相信收出養的嚴謹規範，兒福聯盟能夠確實執行。台灣生育率下降，收出養制度重要，目前只有他針對少子化對策提出專法，政府至今都沒有相對應的法案來面對這項國安議題。兒福聯盟作為「文教」基金會，竟在從事出養服務，是否有和成立目的相符？

邱志偉說，兒盟過去已有多項不良紀錄，內控還沒獲得解決之前，主管機關應當先轉移目前媒合服務程序中的兒童給其他單位，待專業問題獲解決、管理系統導正後才能視情況評估是否讓其執行收出養的業務。

林月琴補充，前述提到民國101年修法的收出養管理辦法，文教事業須評鑑甲等或80分以上才能承辦收出養業務，取得資料發現，當年兒盟是以民國100年評鑑為佐證，但查不出當時評鑑標準、評鑑委員名單，是否有評鑑收出養服務品質？她質疑教育部根本不懂收出養，到底如何做評鑑？