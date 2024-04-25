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羅智強赴監院檢舉賴清德：勞力士、賴皮寮申報不實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委羅智強、台北市議員楊植斗今天赴監察院遞件檢舉賴清德財產申報不實。圖／羅智強辦公室提供
國民黨立委羅智強、台北市議員楊植斗今天赴監察院遞件檢舉賴清德財產申報不實。圖／羅智強辦公室提供

副總統賴清德被質疑持有名錶卻未申報，國民黨立委羅智強、台北市議員楊植斗今天赴監察院遞件檢舉。羅智強表示，監察院既然要查新北市長侯友宜，為以昭公信，應該也啟動調查賴清德的財產申報不實問題。

羅智強說，他是來幫民進黨立委黃捷檢舉的，因為賴清德未申報勞力士，黃捷就是第一個喊「出來說明、依法處理」的人，然而賴清德的說明卻避重就輕，對外稱兩支勞力士錶「一支價值10萬元、一支不見了」，想藉此規避財產申報不實的問題，但縱使是表姊贈與祝賀當選國大代表，那隻遺失的錶，如果價值超過20萬，依法也應申報。賴從1996年首次擔任國大代表以來就有27次申報紀錄，監察院應該立即調查。

賴清德昨也說明，自己名下的萬里老家僅值17萬元。羅智強表示，20萬元是針對珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，不動產只要有所有權狀、稅籍土地跟建物就要申報，監察院應該立刻啟動調查。

羅智強批評，賴清德說該棟房產只值17萬元，完全是把民眾當笨蛋，光是該棟建築的建築成本就可能超過17萬元；若真如此，他願意出價20萬元和賴清德購買「賴皮寮」。

羅智強質疑，民進黨發言人吳崢第一時間對外說法稱「自己有詢問主席，得到的答案是，不是勞力士」，然而如今賴清德卻自己出來打臉發言人，是不是發現紙包不住火了，才趕快出來承認是勞力士錶。然後又用不見了、價值不到來圓謊，前後說法明顯兜不攏，難道發言人對外說法，沒有得到賴清德的指示嗎？

羅智強 財產申報 賴清德

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