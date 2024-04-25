傳侯友宜陣營明年有意挑戰黨魁 朱立倫：沒聽過
新北市長侯友宜代表國民黨參選總統大選落敗，近日媒體報導侯陣營內點名前總統馬英九與國民黨主席朱立倫戰犯，甚至要侯投入2025年國民黨主席選舉。朱立倫今天表示，他沒聽過這件事情，不要幫這些錯誤的謠言去找新聞的內容。
朱立倫今上午出席資訊無障礙與數位共融領導力論壇受訪表示，最重要是昨天侯友宜還被監察院這一些所謂的東廠、鷹犬，針對35年前的事情這樣浪費時間，浪費最重要的新北市長的時間，而且是用幾乎是政治追殺的角度，約詢侯一個半小時。
朱立倫批評，國人可以接受嗎？準總統賴清德你可以接受嗎？這樣的監察委員可以接受嗎？這樣的監察委員誰提名他，誰要負責。
至於傳出侯友宜陣營敗選後還在找戰犯，朱立倫說，不要幫這些錯誤的謠言去找新聞的內容，沒意義啦！台灣現在就是好好的把事情做好，國民黨現在扮演的就是把監督的工作做好，這才是關鍵的重點，大家都希望民進黨在過去創造出這麼多錯誤的事情，或者是很多弊案、民生議題，國民黨立院黨團到地方政府有責任團結一致，把事情做好最重要。
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