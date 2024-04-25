黃珊珊批故意誤導北士科案 蔣萬安諷：當事人不用提前焦慮

針對北士科案爭議，台北市前副市長黃珊珊批評北市府故意誤導T17、T18僅一家投標，質疑權利金過低，並舉現在內湖區潭美段設定地上權案權利金降幅高達16.1％仍無人問津、繼續流標，質疑蔣市府為何要降權利金？還會不會再降？台北市長蔣萬安上午受訪指出，其實當事人都不用太過緊張，也不用提前焦慮，急著把另外一個標案拉進來。

針對北士科案，議員簡舒培昨質疑三塊基地的3次招標，權利金底價越來越低，第三次的招標底價甚至比第一次還要低，覺得柯文哲圖利新光集團。蔣萬安上午出席幼兒STEAM創思中心開幕記者會受訪指出， 其實是市政府的立場非常清楚，各界有疑慮，就是請政風進行調查，靜待結果出來，大家都會希望能夠真相水落石出，沒有問題就還當事人清白，相關的調查結果，也希望能給市民一個清楚的交代跟說明。

蔣萬安說，現在正在進行的潭美段，也是被分成兩塊，但是兩塊相關的處理方式都是一致的，今天外界會有疑慮的是，北士科T16這一塊，以及隔壁的T17、T18，處理方式卻不一樣，一邊需要投資計畫書，另外T17T18不用投資計畫書，所以這部分，希望能夠釐清相關事實，讓調查的結果事實完整的呈現。

媒體也問蔣萬安，5月10日將赴議會專案報告， 包括大巨蛋還有北士科案，是不是覺得在替前朝收拾爛攤子？蔣萬安表示，尊重議會的決議，議會或是外界對於這幾件市府的案子，決策過程有疑慮，都會就市府所知的，到議會接受質詢，向議會做清楚的報告。

北士科跟京華城兩案，議會昨政黨協商後，將成立9人專案調查小組。媒體也問蔣萬安，這是不是柯市府的重大弊案？蔣萬安說，市府一樣是尊重議會的決議，昨天議會有進行相關的討論跟協商，最後確定會安排專案報告，並且議會會成立調查小組「我們都尊重」

蔣萬安表示，大家也都希望真相能夠釐清，然後讓真相水落石出，所以這也是市府的立場，好好的調查，政風也會、也已經啟動調查，屆時就希望讓事實呈現。