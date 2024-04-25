朱立倫：賴清德國情報告 應對憲政兩岸表態

國民黨主席朱立倫昨天表示，五二○後，國民黨立院黨團會依照憲法規定，邀請準總統賴清德到立法院國情報告，賴應負責任地對憲政亂象、兩岸關係和平穩定，表達態度。國民黨中常委高思博並建議，立法院應該先邀請賴清德國情報告，再由準閣揆卓榮泰施政報告。

朱立倫不滿蔡英文總統提名的大法官廢死立場鮮明，以及新北市長侯友宜因為舊案被監察院約詢，昨天在國民黨中常會呼籲賴清德嚴正表態，不要想置身事外。他並強調，國民黨團在五月廿日後，將聯合所有的朋友，邀請新任總統國情報告，「建立憲政慣例是國民黨一定要做的」。

朱立倫並要求，賴清德國情報告除了應對憲政亂象、兩岸關係和平穩定，展現態度，其餘包括政府的能源政策、如何面對世界排碳及減碳要求，以及民眾要求廢除巴氏量表，乃至於25年未修正的財政收支劃分法，重中央、輕地方是否要改變等議題，都應該提出看法，否則，未來的行政院或各部會莫衷一是、無法負責，如何展現出新的負責任態度？

國民黨文傳會主委李彥秀會後轉述，高思博在會中提到，國際上內閣制或雙首長制國家，是「先元首、後總理」到國會報告的模式，國民黨亦應要求總統先來國情報告、再由行政院長施政報告；有關時間點的協調，國民黨團將與立法院長韓國瑜做後續朝野協商。

對於朱立倫的主張，民眾黨團總召黃國昌也認為，總統應接受立院邀請國情報告，這也是民眾黨主席柯文哲競選總統的政見，黨團與柯主席的政見立場一致。

民進黨發言人吳崢說，賴清德非常有意願在合憲狀況下去尊重立法院的決議，只要立法院有決議和邀請，他都會到國會向大家報告。民進黨團幹事長吳思瑤也表示，賴清德很早就表達，受邀到立院國情報告，只要不逾越憲法規定，他不會抗拒。