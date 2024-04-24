朱立倫批財政收支劃分法「25年未修」 黃國昌：民眾黨團已提案修法

國民黨主席朱立倫今天下午在國民黨中常會提及大法官對死刑議題態度鮮明、新北市長侯友宜遭監察院約談、財政收支劃分法25年來未修等案，揚言520後立法院黨團邀請賴清德赴立院國情報告。台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，黨團已經正式提案修正財政收支劃分法。

黃國昌表示，修正「財政收支劃分法」是台灣民眾黨2024年的競選政見，黨團也已經提案，這個會期他數度針對財政收支劃分法向財政部莊翠雲部長提出質詢，要求民進黨政府履行過去的政治承諾進行修法。

黃國昌指出，修正財政收支劃分法是賴清德2017年接任行政院長曾提出的政見，是否履行承諾進行修法，都應向國人清楚說明。

民眾黨立委張啓楷表示，財政收支劃分法25年來未修，有待非綠陣營執政的縣市能統合相關意見和立場，共同提出合理且能幫助地方建設、健全財政發展的的「財政收支劃分法」修法版本。

張啓楷表示，期望中央能確實下放更多資源，把「錢、權」分給地方政府，從根本改善長期中央地方發展失衡、重大建設偏愛執政黨執政縣市的亂象。

民眾黨立委林憶君認為，只是如果想要徹底解決財劃法的爭議，還是需要回歸健全地方自治的本質。

林憶君表示，要徹底解決徹底解決財劃法爭議，需行政區劃法、財政收支劃分法及地方制度法三種法律通盤考量配套完成；台灣地方財政長期面臨「中央缺錢，地方搶錢」、「中央想集權，地方想自主」的老問題。

林憶君指出，政府應思考，如何解決財政分配不當、獨厚直轄市等「富者恆富，貧者恆貧」的城鄉差距現象，不該讓不同縣市的國人受到差別待遇，既然藍綠都有修法的共識，就該跳脫直轄市藩籬和迷思，讓資源重新分配並擴大地方自主財政收入。