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賴清德喊話對岸「珍惜善意 由兩岸執政黨良性對話」

中央社／ 台北24日電
副總統賴清德喊話中國「要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。（中央社資料照片）
副總統賴清德喊話中國「要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。（中央社資料照片）

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今天赴民進黨中執會專案報告，並將「反滲透法」比作「民主體制防毒軟體」，黨主席賴清德表示認同；賴清德並喊話中國「要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。

另外，賴清德提到，中方在上周片面啟用W122、W123航路，不僅未和台灣事先溝通，也影響民航飛行的安全；中方持續片面改變台海現狀，在國際上擠壓台灣聲音，對於區域的穩定與和平、以及兩岸人民的福祉是沒有幫助的。他要呼籲中國，為營造兩岸人民的繁榮和幸福，負起區域大國應有的更多責任。

民進黨今天召開中執會，邀請台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強專案報告「借鏡外國法制談反滲透法刑法外患罪章與政治獻金法修正」。

賴清德回應表示，誠如賴中強演講，中國對台灣的統戰、滲透及各種介選作為，大家都非常清楚，而賴中強將「反滲透法」比作「民主體制防毒軟體」也相當精準且淺顯易懂。事實上，許多民主國家也面臨相同的挑戰，這些國家也都先後制定相關法令來因應。

賴清德說，台灣過去8年在民進黨政府執政下，制訂了許多相關法律，包括「反滲透法」和「國安五法」，來防堵中國的分化破壞，捍衛國家的主權、安全、民主與自由。今天賴中強的演講給大家很好的啟示，未來應該進一步思考研議，如何借鑒國際經驗，繼續強化民主防衛機制。

賴清德認為，推動兩岸健康有序交流的同時，也要強化台灣的韌性，這樣才能維護台灣的主權與民主自由。國台辦一出聲，國民黨就要修改「反滲透法」和國安相關法令的主張，不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響。

此外，對於兩岸關係，賴清德再度重申「承諾不變、善意不變」，並且願意在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作。在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話。

反滲透法 賴清德

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