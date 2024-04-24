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北京對台「組合拳」將更密集？國安人士：賴就職演說對中呼籲受關注

中央社／ 台北24日電
總統當選人賴清德520就職演說備受關注。圖／聯合報系資料照片
總統當選人賴清德520就職演說備受關注。圖／聯合報系資料照片

總統當選人賴清德520就職演說備受關注，國安人士今天表示，中國壓迫、傷害台灣的「組合拳」幾乎可確定將持續到年底，因此可預期賴清德的演說將「在一定程度上表達對中方的呼籲」。

國安人士指出，國安單位評估中國在520政權交接前後，「組合拳」會更加密集，只要能對台灣造成壓迫或傷害，迫使台灣改變、屈服、願意進入其框架的行為，都有可能嘗試，台灣必須與理念相近國家站在一起，不斷累積嚇阻的力量。

國安人士說明，中國啟用M503航線的W122、W123銜接航線，即是在520前利用「準灰色地帶」對台灣的施壓。預料北京也將不斷透過各種操作企圖影響台灣，第一，希望台灣政要帶立委團訪中；第二，鎖定「青年」，鼓勵青年訪中，塑造訪中後「覺得中國跟印象中不同」等論調。

國安人士提到，即使在新政府就任後，中國也不會鬆手。諸如立法院朝野攻防的議題設定，10月涉及國慶談話的操作，以及接下來的美國總統大選，勢必都會有中國出手的身影。他分析，今年是中國的「民主協商二年」，可預期中方將不斷邀請台灣政要，特別是拉攏反對黨成員，進行共同的議程操作。

國安人士強調，即使中國的組合拳和手法無法得到台灣主流社會的共鳴，從政府的角度來看，還是要非常小心觀察中國每一個動作。賴清德的就職演說，一定會站在台灣做為國際社會負責行為者的發言角度上，強調與國際社會合作、持續守護台灣的自由民主，同時，一定程度也會表達對中方的呼籲。

國安 賴清德 520

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