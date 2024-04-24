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韓國瑜休會期擬出訪歐洲 請託江啟臣率「視導團」參與WHA

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）日前請託立法院副院長江啟臣（右二）帶隊，與朝野三黨推派的代表組成「視導團」赴瑞士加入我方WHA宣達團，將是國會史上層級最高者帶隊參加。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（左）日前請託立法院副院長江啟臣（右二）帶隊，與朝野三黨推派的代表組成「視導團」赴瑞士加入我方WHA宣達團，將是國會史上層級最高者帶隊參加。圖／聯合報系資料照片

世界衛生大會（WHA）將於5月27日在瑞士日內瓦舉行，衛福部長薛瑞元今天在立法院受訪時表示，我國目前尚未接到邀請，屆時會由新任衛福部長邱泰源帶隊前往。據了解，立法院長韓國瑜日前請託立法院副院長江啟臣帶隊，與朝野三黨推派的代表組成「視導團」赴瑞士加入我方WHA宣達團，將是國會史上層級最高者帶隊參加。

而韓國瑜上任立法院長後，近日訪台的各國國會議員絡繹不絕，據了解，如立陶宛、捷克、巴拉圭等國會議員都邀約韓國瑜訪問。韓國瑜辦公室也規畫在立法院休會期間，出訪歐洲友台國家，不過確切時間牽涉新總統5月20日上任，立法院可能要進行施政總質詢，必須等朝野協商談妥延會、休會時間後，才會決定出訪日期與地點。

世界衛生大會將於5月27日在瑞士日內瓦舉行，薛瑞元透露我國目前尚未接到邀請，依照慣例將由新任衛福部長邱泰源組「宣達團」帶隊參加。據了解，外交部日前拜會韓國瑜，邀請立法院各黨團推派代表參加WHA，目前三黨推派人選為國民黨陳菁徽、民進黨王正旭、民眾黨林憶君，三人將與江啟臣於下月出發，至WHA替台灣發聲。

據了解，韓國瑜拜託江啟臣率隊參加除了替台灣發聲外，也展現國會外交，而江啟臣率隊除了參與WHA相關活動以及拜會瑞士國會行程外，也將安排與歐洲友台議員進行交流，不過相關時間、地點還在規畫中。

WHA 立法院 韓國瑜

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