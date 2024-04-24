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美參院通過援台法案 賴清德：持續深化台美情誼

中央社／ 記者葉素萍台北24日電
民進黨主席暨總統當選人賴清德今天說，樂見台灣議題持續獲得美方跨黨派的支持，台美長久且友好的情誼，在未來也會持續深化。圖為賴清德（前右）23日接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團。（中央社）
民進黨主席暨總統當選人賴清德今天說，樂見台灣議題持續獲得美方跨黨派的支持，台美長久且友好的情誼，在未來也會持續深化。圖為賴清德（前右）23日接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團。（中央社）

美國聯邦眾議院後，美國參議院今天通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等。民進黨主席暨總統當選人賴清德今天說，樂見台灣議題持續獲得美方跨黨派的支持，台美長久且友好的情誼，在未來也會持續深化。

民進黨今天召開中執會，賴清德致詞提到，和平與穩定是所有印太區域國家的責任，也是台灣持續努力的方向。

他說，要對美國參議院今日高票通過的「印太安全補充法案」表示歡迎，該法案於數日前，以385票的跨黨派共識，在美國眾議院獲得通過。

賴清德表示，「印太安全補充法案」預計提供印太區域81.2億美元的額外安全援助，涵蓋各面向，該法案摘要明確表示，會支持台灣的安全、並針對協助台灣的國家，提供相關的服務與資源；該法案對於台灣和印太區域的和平、繁榮與穩定，是重要的支柱。

賴清德說，台灣會持續努力，為區域的繁榮貢獻一份心力。也樂見台灣議題持續獲得美方跨黨派的支持，台美長久且友好的情誼，在未來也會持續深化。

民進黨 美國 賴清德

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