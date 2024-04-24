郝龍斌點名柯文哲「心裡有鬼」民眾黨反嗆：台智光案真有鬼

台北市警用監視器傳輸費爭議延燒，台北市前市長郝龍斌今天點名，時任市長、民眾黨主席柯文哲心裡有鬼。民眾黨發言人吳怡萱反嗆，這句話應該還給郝龍斌，郝龍斌才需要回答問題，甚至應該向老百姓道歉，現在有議員被收押，繼任者還要幫忙擦屁股。

郝龍斌上午受訪時表示，「柯文哲到目前為止，所有我質疑他的事情，他通通沒有回答」，台智光案子約為何超越母約金額，京華城案為何把容積率增加到有史以來最高，柯文哲從來都不回答，「因為他心裡有鬼。」

吳怡萱下午透過文字回應，「心裡有鬼」這句話應該還給郝龍斌，因為現在台智光案是「真的有鬼」，郝龍斌本人才需要回答問題，甚至應該向老百姓道歉，為何簽訂25年的不平等條約，現在有議員被收押，繼任者還要幫忙擦屁股。

吳怡萱反問，「郝龍斌前市長有為簽訂25年不平等的台智光合約，回答大眾的疑問嗎？有解釋清楚嗎？」

吳怡萱也說，有關京華城改建案案，台北市都市計畫委員會是合議制，郝龍斌如果有證據能夠證明，柯文哲在市長任內介入都委會，以此圖利京華城，那就請他拿出證據來，請不要用含沙射影的方式抹黑。