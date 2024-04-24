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赴監院約詢 侯友宜：不委屈、已清楚說明
監察委員高涌誠、林郁容今天約詢新北市長侯友宜，調查1989年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案。侯友宜一早9時33分抵達監院，11時12分約詢結束。侯友宜步出監院時表示，約詢是監委職權，他都心中坦蕩蕩，接受監委對30年前歷史的詢問，也和監委說得很明白了。
監察院這次調查的「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案」，發生於1989年8月，當時被政府列「黑名單」限制入境的海外異議分子，「世台會」會長李憲榮、副會長蔡銘祿、總幹事羅益世、台獨聯盟中央委員蔡正隆等人，因想闖關回台參加「世台會」年會，因而與警方發生對峙衝突。已故立委盧修一友人為其編纂的「盧修一和他的時代」一書於2018年出版，書中指控時任北市中山分局刑事組長的侯友宜為了逮人，竟強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，將眾人逼出車外，隨後強押至桃園機場驅逐出境。
侯友宜指出，他尊重監委職權，面對約詢一一清楚做說明，他一生奉公守法，就是為了讓國家能夠更進步、更好 ，這是他不變的準則，期待監委檢視過去，能讓大家凝聚共識，不是製造更多的衝突、對立。歷史是很好的養分，他衷心期盼國家未來會更好。
監委高涌誠表示，有2張照片證據顯示，侯友宜有參與整起案件，執行強制驅逐出境過程，若他不找侯友宜釐清，才是真的失職。高說，他是接獲民眾陳情才重啟調查，沒有要追究侯友宜個人責任，並非政治追殺。
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