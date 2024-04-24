快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

凍漲電價協商 綠不出席促在野勿政治凌駕專業

中央社／ 台北24日電

國民黨立法院黨團今天針對日前在院會提出的凍漲電價提案召集協商，民進黨團並未派員出席。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，一切依程序來走，盼在野黨停止用政黨的意識形態凌駕專業的電力收費專業性，這不是大家樂見的。

立法院會在3月29日處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案，兩項提案雖逕付二讀，但兩案均交付黨團協商，進入協商冷凍期1個月。台電仍依據電業法由電價費率審議會通過決議，新電價於4月1日如期上路。

國民黨團依議事程序於今天召集黨團協商，民進黨團並未派員參加。吳思瑤今天在輿情回應時表示，凍漲電價這個議案依照立法院議事程序就是交付協商，先進入黨團協商，也需要進入立法院長韓國瑜召集的朝野協商，一切依程序來走。

吳思瑤表示，黨團及台電已多次說明電價問題，這一波的電價調漲，是因應俄烏戰爭後，國際燃煤價格大漲，因應這樣的成本，必須反映在電價收費上，且台灣長期以來，電價收費的結構性不公平，需要予以導正，要讓用電大戶，或是企業廠家都應該承擔更高額的電價費率，這是具有社會共識。

吳思瑤指出，這次403地震，人民都看到台電人員辛苦奔忙，在災難現場全力穩住台灣供電安全，台電是國家的，台電的穩定供電、電力能源政策是沒有顏色之別，希望在野黨停止用政黨的意識形態來對應電力收費專業性，用政治凌駕專業，這是大家都不樂見的，至於協商，就照程序去走，呼籲大家一起挺台電，挺合理的電價收費。

台電 立法院 電價

延伸閱讀

花蓮強震仍堅持赴陸 綠委批傅崐萁史上最鴨霸總召

傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

花蓮地震釀災 吳思瑤嗆傅崐萁拋棄選民堅持赴陸

吳思瑤：陳時中是政治人格者 期待入閣消息是真的

相關新聞

數位身分證10億白花？ 林右昌：設備可沿用但晶片要另採購

數位身分證換發政策暫緩，在野立委質疑，政策尚未上路就耗費14億元，每年還有6375萬的設備維運費，詢問未來是否續推？若不...

司法官過勞 吳宗憲批蔡英文司改：與政治的手伸進來也有關

士林地院法官李昭然疑因工作壓力輕生，立法院司法及法制委員會今安排「降低基層司法體系負擔之成效與精進期程」專題報告，國民黨...

藍委提核電廠延役條例 吳春城：蔡總統用愛發電淪笑柄

多名國民黨立委今天提出「推動核子反應器設施延役條例草案」，訴求維持核能發電、降低能源危機，民眾黨立委吳春城表示，近日桃園...

藍營核能議題2股聲音都有其道理 「能源之戰」得先擺平內部分歧

7月炎炎夏日尚未來臨，但近期電力猶如天天走鋼索。曾被政壇盛傳為新任總統賴清德內閣熱門人選的民進黨智庫副董、和碩董事長童子賢日前坦言30年前反核想法變了，「地球暖化才是人類公敵，而核能不是」，被解讀是民進黨新政府能源轉彎的前奏曲；而藍營內部迎戰策略也湧現兩股聲音，讓藍營陷入天人交戰，也牽動未來國家能源走勢。...

侯友宜被約詢 朱立倫大罵監院：標準的東廠、鷹犬

監察院監委高涌誠、林郁容為調查1989年間世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，今約談新北市長侯友宜。國民黨主席朱立倫...

侯友宜施政報告提六大震災方案 紅黃單放寬都更門檻

新北市長侯友宜今天再度登上議會質詢台舉行施政報告，針對議員最關心的地震後續作為，侯友宜表示，除了動員技師公會展開危險建物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。