凍漲電價協商 綠不出席促在野勿政治凌駕專業

國民黨立法院黨團今天針對日前在院會提出的凍漲電價提案召集協商，民進黨團並未派員出席。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，一切依程序來走，盼在野黨停止用政黨的意識形態凌駕專業的電力收費專業性，這不是大家樂見的。

立法院會在3月29日處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案，兩項提案雖逕付二讀，但兩案均交付黨團協商，進入協商冷凍期1個月。台電仍依據電業法由電價費率審議會通過決議，新電價於4月1日如期上路。

國民黨團依議事程序於今天召集黨團協商，民進黨團並未派員參加。吳思瑤今天在輿情回應時表示，凍漲電價這個議案依照立法院議事程序就是交付協商，先進入黨團協商，也需要進入立法院長韓國瑜召集的朝野協商，一切依程序來走。

吳思瑤表示，黨團及台電已多次說明電價問題，這一波的電價調漲，是因應俄烏戰爭後，國際燃煤價格大漲，因應這樣的成本，必須反映在電價收費上，且台灣長期以來，電價收費的結構性不公平，需要予以導正，要讓用電大戶，或是企業廠家都應該承擔更高額的電價費率，這是具有社會共識。

吳思瑤指出，這次403地震，人民都看到台電人員辛苦奔忙，在災難現場全力穩住台灣供電安全，台電是國家的，台電的穩定供電、電力能源政策是沒有顏色之別，希望在野黨停止用政黨的意識形態來對應電力收費專業性，用政治凌駕專業，這是大家都不樂見的，至於協商，就照程序去走，呼籲大家一起挺台電，挺合理的電價收費。