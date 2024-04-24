司法官過勞 吳宗憲批蔡英文司改：與政治的手伸進來也有關

士林地院法官李昭然疑因工作壓力輕生，立法院司法及法制委員會今安排「降低基層司法體系負擔之成效與精進期程」專題報告，國民黨立委吳宗憲說，蔡英文總統的司法改革讓制度更複雜，司法工作量如何解決，「笨蛋！問題在制度」。

吳宗憲也說，選舉期間大量偵查的介選案，證據在海外，已陸續作成不起訴處分，起訴的案件預估會有更多無罪判決出來，這種案子要不要大規模偵辦？政治的手要不要伸進司法來？都與司法官工作量有關。

吳宗憲是檢察官出身，專題報告接受詢答的包括司法院秘書長吳三龍、法務部長蔡清祥。吳三龍說，會將建議帶回檢討，蔡清祥表示，他非常了解基層的困境，可考慮簡化案件措施，如書類格式化等。

吳宗憲說，他2001年分發時一個月分案30件，目前檢察官平均分案110件，寫酒駕案像寫聯絡簿即可，但對人民有糾紛的案子要思考；他以前寫貪汙案20名被告的書類要寫一個月，人民罵檢察官、法官是恐龍，他不敢跟著罵，因知道問題在哪。

吳宗憲說，工廠要員工不睡覺趕貨，產品的良率就會差，醫生看診本來要10分鐘，但後來看不到5分鐘甚至1分鐘就結束，問診品質也不會好，檢察官工作量也一樣，就是給的「數字」出了問題。

吳宗憲說，他贊成司法官人力要解決，不過，蔡英文總統的司法改革將制度改得更複雜、更亂，不但司法官走不下去，人民更不滿意，「笨蛋！問題在制度」。

吳表示，例如國民法官新制高層不知道有什麼問題，法律制度牽涉高度專業，卻有非常多法律人只一再聚焦在小小問題上。

吳宗憲說，有戰力的一堆人離職後補充新人，但新人欠缺磨練，因案件量大每天都在看卷、結案、寫書類，早與社會脫節，更學習不到如何辦案，最後導致辦案品愈來愈差，司法高層聽不見這些聲音，「我必須沈痛點出」。

吳宗憲說，關於有些一審地檢署送職權再議的案件，看不出價值何在，卻搞跨一堆二審檢察官，審判體系二審「肥大化」，也讓二審法官累死；有些該除罪的案件沒有除罪，假性財產犯罪讓司法成為連鎖討債公司，都需要檢討。

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