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環團指延宕公布碳費衝擊民生 籲環境部加速訂定

中央社／ 台北24日電

為催生碳費費率出爐，環團今天將民間研究碳費機制及收入使用報告遞交給環境部，並強調延宕公布碳費只會衝擊民生經濟。環境部表示，第3次碳費審議會將在碳定價相關子法預告後盡速召開。

綠色和平與環境權保障基金會今天遞交民間所進行的「有效碳費機制與公正碳費收入使用之規範研究」報告，呼籲環境部與碳費審議委員會加速訂定碳費徵收辦法，緩解如今社會共有的碳焦慮問題。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，碳費費率持續延宕，不光讓有心減碳的企業無所適從，甚至淪為房地產業假借碳費之名加價，肆意推高價格，進一步衝擊民生經濟甚至加劇通膨。

徐祥誠指出，根據國際貨幣基金組織（IMF）今年2月發出的歐元區碳定價與通膨研究報告，即使歐盟於2030年將歐盟排放交易體系（EU ETS）價格大幅提高至150歐元（約新台幣5235元），對於通膨的影響也僅有0.4%。

徐祥誠強調，環境部與碳費審議會應更早落實碳費制度，提高企業使用化石燃料的碳排放成本，才能真正引導產業因應國際能源價格帶來的通膨問題。

環境部由氣候變遷署碳費推動組長周仁申為代表，收下此份報告。

周仁申表示，感謝環團所提供的建議，不過報告是2022年4月完成，環境部已有部分掌握，但仍會進一步了解、參考；報告中可行的建議和說明，在目前的氣候變遷因應法中大多都已納入。

外界關心碳定價相關子法的研議，周仁申說，目前還在法制程序中，希望能很快完成、順利預告；至於第3次碳費費率審議會開會時間，是希望在子法預告後盡速召開，因為有子法內容，委員審查才會有依據。

環境部 碳費

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