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修法悔過期間不計役期 邱國正：避免軍人不在乎犯錯

中央社／ 台北24日電

國防部長邱國正今天表示，「陸海空軍懲罰法」修正草案將軍人悔過懲罰期間不列入役期計算，若悔過5天就延後5天退伍，目的是讓軍人知道犯錯懲罰，不能與役期算在一起，避免軍人不在乎犯錯。

立法院外交及國防委員會今天與司法及法制委員會進行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」等案。

邱國正會前受訪，被問到修法將軍人悔過懲罰期間，不列入役期計算，被稱將會有「當不完的兵」時表示，不要講當不完的兵，為什麼要修法，因為當初修法有很多爭議，也被指效果不好、有所限制等，因此軍方經過研討，如果軍人悔過懲罰，除了有期限要求以外，最大的改變就是若悔過5天，退伍就要延後5天。

邱國正表示，修法目的在讓軍人知道悔過懲罰跟役期不能算在一起，如果服役期間犯錯，悔過也算役期，造成軍人好像不在乎，也是避免軍人認為犯錯在悔過室裡面總比在野外操課輕鬆。

針對國軍近期自傷案件頻繁，邱國正表示，這種案件發生，大家都很遺憾，自傷案件不能說普遍現象，當自傷事件發生，軍方一定從實況去了解，包括軍方內部管教有無問題，工作壓力有無過大，排班有無問題，另外也從外面因素去了解，如感情、債務、經濟、交友等，但不能無限上綱揣測。

邱國正說，目前案子都秉公處理，檢調也介入，軍方也有規定，如果在營區發生自裁事件，檢調以外的專案小組人員可以從受難者家屬來找人，要取得公信力，不能片面認定原因，即便軍方已經側面了解原因，但是不能公告。

修法 軍人 邱國正

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