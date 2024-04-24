監察院約談侯友宜挨批淪為東廠 陳建仁：外界過度解讀

監委高涌誠、林郁容為調查35年前世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，將約詢新北市長侯友宜，此舉遭國民黨團痛斥淪為「東廠2.0」。行政院長陳建仁今出席TPASS慶周年活動受訪強調，沒有特別追殺情況，是外界過度解讀，希望大家尊重監察院調查程序結果。

陳建仁指出，監察院本來就是憲法規定的憲政機關，對於各個政府機關的案件都有調查責任跟義務，甚至行政院也有很多案子接受監察院調查，這沒有特別追殺情況，是外界過度解讀，希望大家尊重監察院調查程序結果。

監察委員高涌誠、林郁容針對1989年的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，今將約談時任中山分局刑事組長侯友宜。國民黨團昨召開記者會痛斥，民進黨透過監委之手打擊在野黨政治人物、縣市首長，自甘淪為「東廠2.0」，令國人唾棄、不恥。